Copão Comunitário 2018 terá início neste sábado, no Arena da Floresta

A abertura oficial do Copão Comunitário de Rio Branco 2018 será no dia 30 de junho, sábado, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta. O Congresso Técnico que definiu número de chaves, locais de jogos e confrontos da competição foi realizado na noite desta quinta-feira (21) no Teatro Plácido de Castro.

Desde 2013, o número de equipes inscritas aumenta: este ano serão 166 times e mais de 4 mil atletas, que jogarão 341 partidas em 11 campos de futebol.

O secretário Municipal de Esporte e Lazer, Afrânio Moura, explica que por causa da reta final da Copa do Mundo, as partidas começarão a ser disputadas no dia 21 de julho. Ele destaca ainda que “as datas e os horários dos jogos serão divulgados até a próxima terça-feira na página copao2018.riobranco.ac.gov.br”.

A grande novidade do Copão Comunitário de Rio Branco 2018 é o uso da tecnologia para difusão da informação. No Congresso Técnico, os sorteios das chaves, locais de jogos e os confrontos foram realizados com apoio do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação (ITEC).

Segundo o diretor do ITEC, Mafran Almeida, o Instituto e a FAAO desenvolvem aplicativo que, entre outras coisas, vai divulgar os resultados das partidas em tempo real. Além disso, todo o conteúdo da página copao2018.riobranco.ac.gov.br, também poderá ser acessado pelo celular.