Em “jogo de compadres”, França e Dinamarca terminam no 0 a 0 e são vaiadas

França e Dinamarca saíram de campo vaiadas pelos torcedores russos em Moscou, após o primeiro empate em 0 a 0 desta Copa do Mundo, nesta terça-feira, no fechamento do Grupo C, no estádio Lujniki. Os franceses já entraram classificados e com time misto, enquanto os dinamarqueses precisavam de um empate. Com notícia dos gols do Peru sobre a Austrália em Sochi, o jogo em Moscou virou um grande amistoso insosso, uma grande ação entre compadres, na qual as duas seleções europeias se beneficiavam.

Como primeira colocada do Grupo C, a França jogará no sábado, às 11h, em Kazan, contra o segundo do Grupo D – que pode ser a Argentina! Já a Dinamarca, segunda colocada do Grupo C, pega a melhor seleção do D, que provavelmente será a Croácia, no domingo, às 15h, em Nizhny Novgorod. A definição do adversário sai logo mais, com a terceira rodada do Grupo D começando às 15h de Brasília.

COINCIDÊNCIA HISTÓRICA

Foi a terceira vez que Dinamarca e França se encontraram numa Copa do MUndo, a terceira como último jogo da fase de grupos. Nas outras duas (1998 e 2002), a Dinamarca também se classificou. Na primeira delas, o goleiro era Peter Schmeichel, pai de Kasper Schmeichel.