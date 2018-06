Deputados não realizam sessão por falta de ar-condicionado no plenário

O clima esquentou no plenário da Aleac um dia antes do jogo decisivo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Com os ares-condicionados apresentando defeitos, os deputados estaduais cancelaram a sessão desta terça-feira (26) e devem retornar aos trabalhos apenas na próxima quinta-feira, já que na quarta-feira, os trabalhos foram suspensos e o compromisso dos parlamentares e dos servidores da Casa é com a partira entre Brasil e Sérvia, que acontece a partir das 13h.

Os membros da Mesa Diretora chegaram a abrir a sessão, mas suspenderam sem seguida e anunciaram que os trabalhos aconteceriam nas comissões. Em uma das salas de reuniões – com ar-condicionado, lógico – um parte dos deputados se reuniu, mas não informou qual seria a pauta em debate. Com o plenário quente, mas vazio, apenas as câmeras da TV Aleac permaneceram nos tripés. Alguns alguns servidores da Casa entraram no local e saíram em seguida.