Teoria da Conspiração

O Acre, principalmente, no período das eleições é farto em boatos e em teorias da conspiração. A mais nova teoria, cômica e maldosa, é a de que o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (foto), teria feito um acordo político pelo qual o atual governador mexeria os pauzinhos para impedir a cassação do seu mandato, que já está com dois votos favoráveis no TRE-AC. Em troca, Ilderlei apoiaria Marcus Alexandre (PT) para o governo. Fake news! É até uma agressão aos juízes que integram a corte eleitoral achar que podem dar seus votos contra a cassação para agradar o governador. A força do governador sobre estes magistrados é zero. A possibilidade de ocorrer é zero. Ainda que esta fantasia fosse costurada, se Ilderlei a vestisse estava morto politicamente. Na campanha política há que se ter muito cuidado com a disseminação de notícias falsas para prejudicar um adversário. Essa notícia tem cheiro e DNA de inimigos regionais do Ilderlei para lhe queimar do que um fundo de verdade. O que vai determinar a decisão final sobre o processo é o entendimento do restante dos juízes que ainda nem votaram. E seja qual for o resultado deste julgamento sempre caberá recurso ao TSE.

BOCADO C OMIDO…..

Na sua última entrevista à revista VEJA, a ex-senadora Marina Silva diz que a única diferença existente entre Aécio Neves e Lula é que o petista está preso. Bocado cômico, bocado esquecido. Marina foi ministra no governo Lula e foi aliada do Aécio na eleição presidencial.

SURPRESA

A surpresa de sua entrevista é que mesmo sendo uma evangélica fervorosa, Marina Silva (REDE) pretende, se ganhar, fazer uma consulta popular sobre descriminalização da maconha e o aborto. Temas que os evangélicos não querem nem ouvir falar.

TETO PARA ELEGER UM SENADOR

Especialistas em números e políticos experientes avaliam que um candidato ao Senado para garantir a eleição no primeiro lugar tem de bater a casa dos 200 mil votos. Na última eleição em que o Jorge Viana (PT) foi o mais votado, ele passou um pouco a barreira dos 200 mil votos e o Sérgio Petecão (PSD) ficou um pouco abaixo. Não trabalhem abaixo deste patamar.

PROVA DE FORÇA

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e a deputada Leila Galvão (PT) deram prova de força ao reunir no último fim de semana, em Brasiléia, mais de mil pessoas na abertura da discussão sobre o Plano de Governo do candidato, Marcus Alexandre (PT). É uma forma de movimentar a campanha. Os petistas desacreditam a pesquisa que mostrou a oposição ganhando em Brasiléia.

QUEBRANDO A PESQUISA

Os aliados do candidato ao governo Marcus Alexandre (PT) comemoraram o grande público no ato de lançamento da discussão do Plano de Governo do petista, em Brasiléia, como uma resposta ao resultado da última pesquisa no município, que consideram “fantasiosa” e “risível” em que Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) aparece com 41% e Marcus Alexandre (PT) 8%

DEBATO IDÉIAS

Mantenho grande distância do seu governo, mas não avalizo nenhum tipo de ataque pessoal ao atual governador, chamado de “vagabundo”, e nem a qualquer detentor de um mandato. Merece respeito não somente pelo cargo que ocupa, mas, principalmente, como cidadão.

MAIS PORTENTOSA

Foi o que mais deu público. O lançamento da candidatura do Gemil Junior (PDT) a deputado estadual. Cerca de duas mil pessoas compareceram ao ato. Tem o apoio irrestrito da IBB e do Pastor Agostinho Gonçalves. E tem qualificação para exercer um mandato parlamentar.

CÚMULO DA OMISSÃO

Um bandido com uma faca entra na Maternidade “Bárbara Heliodora”, rende funcionários e pacientes, faz um arrastão e deixa a unidade sem ser importunado. Não é a primeira vez que isso acontece e o governo não teve a sensibilidade de colocar no local um policial de plantão.

DEVAGAR, QUASE PARANDO

Não tem se visto uma movimentação do candidato ao governo pela oposição, senador Gladson Cameli (PP), criando pautas positivas nesta pré- campanha. A equipe de promoção de eventos políticos do candidato está devagar quase parando. Lembrar: é uma campanha de tiro curto.

TORNA MAIS TRANSPARENTE

O TCE foi prudente ao brecar o Estado de fazer a doação de ações da “Dom Porquito” de forma direcionada às cooperativas amigas pré-selecionadas sem explicitar os critérios. A medida do TCE quer o ato transparente e evitar do pacote de bondade virar curral eleitoral.

FALTA DE PRESTÍGIO

A visita do candidato do MDB à presidência, Henrique Meireles, foi uma brincadeira grotesca de fazer política. Para se ter uma idéia, o único candidato ao Senado do MDB, no Acre, Márcio Bittar, nem deu as caras. O Meireles está lascado: não consegue apoio nem dentro de casa.

REAÇÃO POLÍTICA

Os ataques da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao prefeito Ilderlei Cordeiro, ex-aliado, é uma reação de quem sabe que não terá as facilidades oficiais da última campanha. Avalia que a alavancada que o prefeito Ilderlei Cordeiro começou a dar na sua gestão, ajudará a candidatura do seu concorrente em Cruzeiro do Sul, Rudiley Estrela, apoiado pelo prefeito.

NÃO ESTÁ MAIS NO FUNDO DO POÇO

A ação de recuperação das ruas de Cruzeiro do Sul, ainda que não na sua totalidade, tirou a administração do prefeito Ilderlei Cordeiro do fundo do poço. Políticos da região reconhecem. O prefeito tem todo um verão como aliado. Se, ele manter o pique atual, pode ir para cima.

SEGURANÇA É A PAUTA

Pelas declarações dos aliados mais próximos dos candidatos ao governo, Coronel Ulisses Araújo (PSL) e Gladson Cameli (PP), neste período de pré-campanha, o tema Segurança Pública, violência que domina o Estado, serão as pautas principais do programa eleitoral.

DISPARADO O QUE MAIS ANDA

É consenso entre candidatos da oposição que o senador Sérgio Petecão (PSD) é o que mais ainda e em locais que o político geralmente não vai. Nos altos rios, a jogo de futebol, apresentação de quadrilhas, forró, cultos, arraial e com isso cria fatos políticos e coloca o seu peixe na vitrine. São coisas simples que rendem votos. O eleitor quer ver seu candidato.

CANDIDATO DO GOVERNADOR

Não embarquem em boatos de troca de vice na chapa do candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), a escolha do Emylson Farias é da cota exclusiva e pessoal do atual governador.

CARA DOS ACREANOS

Leve, humorada, a cara dos acreanos, sem atalhos, assim foi a entrevista do senador Sérgio Petecão (PSD) no programa “Bar do Vaz”, do Roberto Vaz, no AC24horas. Disputará a reeleição mais estruturado que na primeira eleição, tem um partido organizado em todo Estado.

NADA IDEOLÓGICO

Esta conversa para uma aliança do PHS com o REDE diz respeito exclusivamente ao interesses de formar uma chapa capaz de eleger dois deputados estaduais. Num eventual segundo turno para o governo, o PHS estará no palanque do Marcus Alexandre. Duvidam? O Marcus Alexandre é visto como um ídolo pelo presidente do PHS, Manoel Roque.

NOVO ROUND

Já está no ar e com promessas de novos capítulos, uma briga política envolvendo o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) e o deputado Nelson Sales (PP), por questões administrativas passadas. A briga está naquela fase do toma que o filho é teu.

PMN NA LIDA

O PMN terá como candidata a deputada estadual a combativa militante política e advogada, Dra. Valdete (PMN). A Valdete é daquelas políticas que tem posições e assume, não fica em cima do muro. Sempre dou espaço quando alguém qualificado como ela, disputa um mandato.

FORA DO JOGO

O STF cortou as esperanças dos petistas em ver o Lula pelo menos em uma prisão domiciliar, ao decidir nem julgar o Habeas-Corpus que pedia a sua soltura. Todo mundo sabe que o Lula está fora do jogo nesta eleição, a ficha suja não permite sua candidatura para presidência.

UNANIMIDADE

O deputado Ney Amorim (PT) conseguiu a unanimidade de ser apoiado por todos os vereadores de Santa Rosa. Oposição e FPA deixaram as brigas e estão no seu barco. Uma boa vantagem do Ney Amorim é ele ter a sua base na Capital, o maior colégio eleitoral do Acre. E nem começou de fato a sua campanha, que ainda não colocou na rua. Fez só o aquecimento.

BOM SINAL

Em todas as suas candidaturas o Tião Bocalom (PSL) sempre saiu como o mais votado em Acrelândia. Sinal que foi um bom gestor e respeitado, ou não teria o reconhecimento.

NÃO PASSA DISSO

Até os mais empedernidos petistas não acreditam que o partido possa reeleger os seus três deputados estaduais. No máximo dois. A outra vaga ficaria para o PCdoB ou com o PSB.

APOSTOU ERRADO

O problema é que o PT apostou errado, que convenceria os partidos nanicos da FPA a formarem num chapão, como em eleições anteriores. Com a rebeldia dos nanicos de formarem chapas próprias a Federal, restou ao PT como aliados o PSB e o PCdoB.

PASSOU NO TESTE

Quem foi visto circulando pelo jogo Atlético Acreano x Santa Cruz foi o senador Jorge Viana (PT). Mesmo a imagem do seu partido; o PT, estar em frangalhos na opinião pública e seu irmão em baixa popular no governo, registrada em todas as pesquisas, ele não recebeu uma vaia. O que não é fácil para um político em jogos de futebol com bom público. Passou no teste. Parece que o eleitor separa bem o que foram os seus governos dos que lhe sucederam.

TIME DOS SEM MANDATOS

Isaias Junior (SOLIDARIEDADE), Maurício Hoeheberger (PP), Gemil Junior (PDT), Francineudo Costa (PSDB), Thiago Machado (PDT), Dra. Valdete (PMN), Delegada Carla Brito (PSB), Lucila Bruneto (PP), José Afonso (PSDC), Dr. Jeferson Pururuca (PTB), Raimundo Vaz (PR), José Bestene (PP), Nêne do Banco do Brasil (SOLIDARIEDADE), Zé Carlos (PMB), Meiri Serafim (MDB) Temelys (PT), Accioly (REDE), são nomes de políticos sem mandato disputando vagas na ALEAC. Á medida que novos nomes forem s urgindo publicarei para esclarecer o eleitor.

CAMPANHA É IMPREEVISÍVEL

A campanha para governador não é linear, no seu curso podem existir oscilações, fatos negativos, que podem mudar completamente o resultado eleitoral, por isso sempre é preciso muita cautela com a euforia do já ganhou. Uma campanha não é algo previsível.

RODADAS DE PESQUISAS

DELTA E DATA-CONTROL já estão em campo para novas rodadas de pesquisas para governador e senador. Muita precipitação! Poderiam conseguir ter um quadro próximo da realidade no final de julho, quando os candidatos já estão com as suas campanhas nas ruas

NÃO DÁ PARA ENTENDER

A oposição não teve nestas duas últimas décadas nenhum nome do potencial político do senador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) e que tenha conseguido ser consenso entre os partidos de oposição e bem situado nas pesquisas. Pois bem, os seus aliados ao invés de lhe dar paz para fazer uma campanha serena, pipocam em brigas paroquiais nos municípios

ADVERSÁRIO INVERTIDO

O MDB de Capixaba deveria focar suas ações em procurar atingir o PT, o principal adversário da campanha. Inverte erroneamente o papel quando tenta derrubar um prefeito que está na aliança que apóia o candidato ao governo e que é do mesmo partido do prefeito.

TOMARÁ QUE ACONTEÇA

O governador correu à Brasília para tentar recuperar os recursos da UPA de Cruzeiro do Sul, que foi abandonada por vários empreiteiros pela falta de pagamento pela Secretaria de Saúde. Tomara que dê certo, a obra seja retomada e concluída. Já furou todos os prazos de término.

PAUTAS NEGATIVAS, ESPECIALIDADE DA OPOSIÇÃO

A oposição se especializou em atirar pedras no seu próprio telhado. Esquecendo que o adversário é o vizinho. Em Sena Madureira, o prefeito Mazinho (MDB) protagonizou uma briga com o vereador Josandro (PSDB). Em Capixaba, o MDB quer afastar o prefeito José Augusto, que é do PP. Em Cruzeiro do Sul, a deputada Jéssica Sales (MDB) faz uma campanha negativa na mídia contra o prefeito Ilderlei Cordeiro (PP). São situações, que longe de ajudar, prejudicam e criam constrangimentos ao candidato ao governo, Gladson Cameli (PROGREESSISTAS), que não tem nem como intervir para ter paz e tocar a campanha sem ter de se importar com picuinhas. Como gosta de brigar esta oposição!