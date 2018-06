Sine oferta 18 vagas para nível fundamental, médio e superior

Dezenas de caçambeiros interditaram na manhã desta segunda-feira, 25, o estacionamento e a entrada da sede do Deracre, na Via Chico Mendes, em Rio Branco, em protesto contra a quebra do acordo por parte do governo do parcelamento da dívida de R$ 7 milhões com o Sintraba (Sindicato dos Transportadores Autônomos de Bens do Estado do Acre).

Pelo acordo, o governo pagaria a divida em parcelas de R$ 800 mil, mas há três meses atrasa o pagamento, informa o sindicato da categoria.

A dívida milionária se acumula há anos.

“Os Caçambeiros estão apavorados, pois tentam cumprir com seus pagamentos em dias e não conseguem pagar ninguém, gerando um verdadeiro caos na vida do trabalhador sindicalizado e pra o sindicato. A situação atual de hoje é que a categoria está descrente com o Governo do Acre, onde a categoria não consegue comprar nada a prazo, por estarem com seus nomes sujos nos órgãos de créditos, e não conseguem fazer nenhuma negociação com os bancos e nem com o credores pegando fama de caloteiro. Os Caçambeiros estão com seus boletos atrasados, alguns com as luzes cortadas e a geladeira faltando comida”, relata o Sintraba em nota.

Marcos Maia, integrante da diretoria do sindicato, informou que uma comissão da entidade está aguardando ser atendida pelo atual diretor-presidente do Deracre, André Mansour.