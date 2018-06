Projetos do MPAC são classificados para 2ª fase do Prêmio CNMP 2018

Duas iniciativas do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foram classificadas na primeira fase do Prêmio CNMP 2018. Os projetos contemplados são o Cidades Saneadas e Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho.

A lista da Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP) conta com 45 projetos oriundos de vários estados, sendo cinco iniciativas em cada uma das nove categorias da premiação.

Agora a Comissão Julgadora do Prêmio CNMP 2018 receberá esta lista final com todas as informações dos projetos, e, no dia 1º de agosto, os julgadores definirão os três finalistas de cada categoria.

“Ficamos felizes por ter projetos do Ministério Público do Acre selecionados para a segunda fase do Prêmio CNMP, do qual participam todas as unidades e ramos do Ministério Público brasileiro. Apenas quarenta e cinco projetos foram escolhidos e dois são do MP acreano. É muito gratificante perceber que nossas iniciativas continuam se destacando nacionalmente”, destaca a procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

Os projetos selecionados

Cidades Saneadas- Implantado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e coordenado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (CAO-MAHU), o Cidades Saneadas tem assegurado resultados positivos no que tange à regularização de problemáticas de saneamento que conferem a remediação dos lixões e a construção dos Planos municipais de Saneamento Básico nos 21 municípios do interior do Estado do Acre.

O objetivo principal do programa é a implementação das Políticas Nacional de Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico no estado, além de fazer com que os municípios tirem do papel e executem esta política e seus instrumentos. O objetivo final é o encerramento dos lixões e a implantação de unidades de tratamento – aterros sanitários – que até então, somente a capital possui.

Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho

É um projeto idealizado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Cruzeiro do Sul, e o Exército Brasileiro, contando com a parceria do Poder Judiciário e a Sociedade Eunice Weaver.

A iniciativa tem oportunizado aulas de teoria e prática musical para crianças e adolescentes carentes, que passaram a integrar o Coral do Conservatório, inaugurado em outubro de 2016 e que atualmente reúne mais de 400

integrantes.

Entrega do Prêmio CNMP 2018

Os vencedores serão conhecidos no dia 13 de setembro, durante a solenidade de abertura do 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público.

Confiante em um resultado positivo, a diretora de Planejamento do MPAC, Beth Oliveira, afirmou que o MP acreano já vem sendo reconhecido nesses cinco anos de existência da premiação e isso serve como motivação para conceber

iniciativas inovadoras.

“O prêmio e o Banco de Projetos são iniciativas que integram o Ministério Público brasileiro, permitem a troca de informações, permitem pensar a integração do Ministério Público, respeitando a autonomia de cada unidade e de

seus membros”, disse a diretora.

Histórico

O Prêmio CNMP foi criado para dar visibilidade aos projetos do Ministério Público brasileiro que mais se destacaram na concretização dos objetivos do Planejamento Estratégico Nacional do MP.

Os projetos concorrem em nove categorias: Defesa dos Direitos Fundamentais, Transformação Social, Indução de Políticas Públicas, Redução da Criminalidade, Redução da Corrupção, Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional, Comunicação e Relacionamento, Profissionalização da Gestão e Tecnologia da Informação.

Agências de Notícias do MPAC

Com informações do Portal do CNMP