Procuradoria Eleitoral emite recomendação para que Igrejas não façam propaganda eleitoral em templos religiosos

Com o fortalecimento da agricultura familiar em todo o Estado, é necessário dar maior atenção aos agricultores, que com muita luta, buscam manter sua produção de forma crescente, aumentando o sustento da família e abastecendo as prateleiras e banquinhas da cidade.

A Prefeita Fernanda Hassem tem seguido o plano de trabalho, elaborado com o Secretário de Agricultura Antônio Francisco, à risca desde 2017 e já obteve grandes avanços na produção agrícola, com a reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Brasileia que tem ativos 10 associações rurais e nesta quinta-feira, 21, realizou entrega do Plano Municipal Agrícola e a renovação da cessão de uso das máquinas e equipamentos para 7 associações rurais, ajudando essas famílias a manter o preparo da terra para o plantio e colheita e fomento da agricultura familiar.

“A apresentação do Plano Agrícola e reativação do conselho é tudo que a gestão precisava para alinhar o diálogo com os produtores rurais, quando se fala em produção se fala em melhor qualidade de vida e não existe essa qualidade sem os nossos produtos na mesa das famílias. A prefeita Fernanda e o Secretário Antônio estão de parabéns por reativar o conselho, renovar o uso das máquinas e apresentar o Plano Municipal Agrícola e diante de todos esses avanços nós podemos participar na elaboração das políticas públicas para agricultura”, destacou Álvaro Monteiro, presidente da Associação Santa Helena.

Estiveram presentes os vereadores Edu, Rozevete, Zé Gabriele, Sabá, Rosildo, Rogério Pontes, Deputada Estadual Leila Galvão, Deputado Federal Léo de Brito e os representantes das Associações Santa Helena, Porto Carlos, São Luis, União Paraná, Nossa Senhora Aparecida, Boa Esperança e Lúteo Genésio.

O Secretário Antônio Francisco, falou a respeito da ação. “Hoje estamos consolidando um trabalho iniciado em 2017 com a mobilizando as comunidades rurais e associações e essa organização é que vai oportunizar a realização de um melhor atendimento e acima de tudo dar transparência à gestão pública”, relatou Antônio.

O lançamento do Plano Municipal Agrícola foi realizado no Polo Agroflorestal, ramal Castanheira, na casa da irmã Margarida que recepcionou a todos e serviu um almoço para os presentes.

“Com esse conselho vai permitir uma transparência nos investimentos realizados na agricultura, para que possamos juntamente com os agricultores investir cada vez mais nas propriedades rurais podendo auxiliá-los onde tem mais dificuldades. Aproveitamos também para renovar a cessão de uso do maquinário para as associações de diversas comunidades rurais, além de apresentar os trabalhos que serão realizados na piscicultura e mecanização agrícola, oportunizando cada vez mais a agricultura familiar”, enfatizou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.