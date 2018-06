Mascote da CBF, Canarinho Pistola é “preso” na chegada do Brasil a Moscou; entenda

O Irã lutou, mas não foi dessa vez. A equipe comandada por Carlos Queiroz está eliminada da Copa do Mundo da Rússia, após empatar em 1 a 1 com a seleção de Portugal, em um jogo com emoção até o último minuto. Após Quaresma abrir o placar com um belo gol de trivela para os portugueses, os iranianos igualaram aos 47 minutos do segundo tempo, em pênalti marcado após revisão do VAR e convertido por Ansarifard.

Apesar da queda, o técnico dos iranianos saiu de campo com uma mistura de sentimentos. Por um lado satisfeito com o desempenho e a entrega exercida por seus jogadores dentro de campo, mas revoltado com atuação da arbitragem.

Aos 35 minutos do segundo tempo, o árbitro de vídeo pediu revisão em lance que Cristiano Ronaldo dá uma suposta cotovelada em cima de Pouraliganji. Após assistir a repetição da jogada, o juiz de campo mostrou apenas cartão amarelo para CR7, o que indignou o treinador do Irã.

Carlos Queiroz, inclusive, fez questão de fazer um apelo à Fifa e pedir o fim do VAR. Para ele, nas circunstâncias em que se encontra hoje, não está funcionando.

“Houve pelo menos mais um pênalti contra Portugal. Pelo menos. Mas o VAR não funciona” – Carlos Queiroz

– E a gente volta à velha história da minha filha. A minha filha não pode estar “um pouco” grávida. Ou está ou não está. É cartão vermelho. A questão para mim é que o caso não é sobre árbitros. É sobre atitude e caráter – disse Queiroz em entrevista coletiva.

A principal reclamação do técnico diz respeito ao fato de ninguém poder escutar a conversa entre o juiz de campo e os árbitros de vídeo.

– As decisões precisam ser claras para todos. Na minha opinião, Sr. Infantino e Fifa: todos concordam que o VAR não está indo bem. Essa é a realidade. Quando tem uma decisão do VAR, eu preciso saber a conversa que eles estão tendo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Não é “é uma cotovelada, mas tome cuidado”.