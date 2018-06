Especial Bon Jovi promete reunir amantes do Hard Rock dia 7 de julho

A 1ª noite do Arraial Cultural de Brasileia iniciou na noite de sábado (23), na Praça Hugo Poli, e foi marcada pela alegria das quadrilhas que se apresentaram, e da população presente com o resgate do tradicional arraia na praça. O evento é promovido pela Prefeitura de Brasileia em parceria com o Governo do Estado e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A programação tem duração de dois dias, 23 e 24 de junho, com início das festividades as 18Hr. Com apresentação de quadrilhas, músicas com artistas da região e bingos, além dos vendedores de comidas regionais e artesanatos da economia solidaria e barracas das escolas do município.

Alessandra Furtado, professora da Escola Rui Lino, destacou a importância desses eventos. “É com muita satisfação que participamos desses eventos que enriquecem a nossa cidade, favorecem o desenvolvimento cultural da nossa população. Fazemos com muito amor e dedicação cada apresentação e incentivando esse trabalho feito com tanto carinho pela gestão da Prefeita Fernanda Hassem que sem dúvida está de parabéns. Sou parceira dela em todas as atividades”.



Essa é mais uma ação da gestão Fernanda Hassem, que tem procurado resgatar as tradições do município em especial durante o aniversário da cidade.

Zé Nilton que trabalha com a comunidade Santa Helena no km 60, um incentivador da cultura, falou dessa importante ação. “Essa cultura aqui estava quase que esquecida e nós como incentivadores desse trabalho, queremos parabenizar a Prefeita Fernanda Hassem por essa valorização, esse resgate que é muito importante principalmente para a juventude”.

O Secretário Municipal de Cultural Raimundo Lacerda, mencionou sobre a expectativa desse importante evento. “As expectativas são as melhores. Essa realização desse arraial é um resgate à cultura. Brasiléia é uma cidade habitada por nordestinos e de outros locais. Essa gestão, pelo empenho da Prefeita Fernanda, foi possível esse resgate”.

De acordo com a Prefeita Fernanda Hassem, a iniciativa é um grande esforço da Prefeitura de Brasileia, afim de manter a cultura ativa no município. “A realização do Arraial Cultural em nossa cidade tem o objetivo de promover o lazer e entretenimento, valorizando a cultura e as nossas tradições. Agradecemos todo o empenho da equipe municipal e o apoio fundamental do SEBRAE, nosso grande parceiro”, finalizou Fernanda.