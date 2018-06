Detento tenta suicídio dentro do presídio de Sena Madureira

Caçambeiros que ocupavam o estacionamento e a entrada da sede do Deracre, na Via Verde, em Rio Branco, na manhã desta segunda-feira, 25, suspenderam a manifestação após o governo prometer que vai pagar a dívida de R$ 7 milhões com a categoria em parcelas de R$ 800 mil até o final do ano. A informação foi repassada por Marcos Maia, integrante da diretoria do Sintraba (Sindicato dos Transportadores Autônomos de Bens do Estado do Acre).

“O secretário de Fazenda acabou de informar que o pagamento da primeira parcela será efetuado ainda esta semana. A dívida será quitada até dezembro”, informou.

Há três meses, os caçambeiros não recebiam as parcelas acordadas com o governo e resolveram fechar o acesso ao Deracre na capital e em Cruzeiro do Sul na manhã desta segunda-feira.

Caso o governo volte atrasar novamente os pagamentos, a classe promete novo protesto.