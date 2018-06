Após desgaste e abaixo-assinado, OCA de Rio Branco terá horário ampliado

Com o intuito de realizar projetos transformadores em vários municípios do país, diversas cooperativas desenvolvem o Dia de Cooperar, um movimento nacional que estimula o desenvolvimento das comunidades brasileiras.

No próximo dia 30/06 (sábado), das 08h às 12h, essas cooperativistas e voluntários se reúnem junto à equipe do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) no Acre, na Escola Joelma Oliveira de Lima, no bairro Montanhês, para comemorar o avanço desse movimento.

No Acre, cerca de 10 cooperativas e 20 voluntários pretendem beneficiar ao menos 600 pessoas apenas no dia 30 de junho. “Ao colocar em prática o princípio cooperativista do Interesse pela Comunidade, nos empenhamos em melhorar a vida de todos aqueles que vivem ao nosso redor’’, declara o superintendente do Sescoop no Acre, Emerson Gomes.

No encontro, serão oferecidos gratuitamente os serviços de: consulta médica (com clínico-geral e pediatra), orientações de higiene bucal, cortes de cabelo e uma área de lazer para as crianças da comunidade, entre outros serviços.

Em 2018, o Dia de Cooperar pretende continuar estimulando o desenvolvimento de projetos contínuos que abraçam integralmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O intuito do movimento dessas cooperativas é o de alcançar as 169 metas para tornar o mundo um lugar menos desigual.

Dia C em números

Na trajetória do Dia de Cooperar, os últimos anos foram cruciais para transformar o Dia C em um grande programa nacional capaz de promover iniciativas socioambientais e transformar realidades em todo o país.

Os números não nos deixam mentir sobre a efetividade do Dia C. Em 2017, 1.563 cooperativas desenvolveram 409 projetos contínuos com a mobilização de mais de 120 mil voluntários. Essas atividades foram realizadas em 1.081 municípios espalhados por todos os estados e no Distrito Federal. Este ano, a meta é beneficiar mais de um milhão de pessoas através dos projetos contínuos.