Cacá conta o que viu no Outro Lado do Paraíso

A notícia de que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT4) determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do empresário Paulo Aguiar não foi bem recebida. Ele é sócio da empresa Empreendimentos Teixeira, que “quebrou” em 2015 após um “calote” do Governo do Acre.

Ao ser procurado pela reportagem do ac24horas para comentar a decisão do Poder Judiciário, Aguiar jogou a culpa de não ter pagado os funcionários em cima do governador do Acre, Sebastião Viana, que não autorizou os pagamentos dos serviços que foram prestados ao poder público.

O rombo no caixa foi tão grande, que Paulo e o sócio dele, Marcos Teixeira, precisaram vender um prédio, mas o valor da venda não foi suficiente para quitar as pendencias trabalhistas. Estressado com a notícia, Paulo desabafou e chamou o governador Sebastião Viana e o juiz Daniel Melo de vagabundos.

“Agora, um juiz desse é muito vagabundo. Ele tinha que se manifestar, mas ver que o governo está devendo a gente né. Só o Deracre deve R$ 7,5 milhões e a Educação, R$ 4 milhões. Nós já fomos para a Justiça. Aí vai sobrar dinheiro para pagar todos os trabalhadores”, desabafa o empresário ao reafirmar que a empresa já foi fechada.

A empresa fechou as portas em outubro de 2015, alegando que como o governo não pagava os serviços realizados, não tinha mais como manter os salários dos funcionários e continuar funcionando. Além de não pagar direitos, o empresário também “descascou” sobre o chefe do Palácio Rio Branco. “Mas ele tem que pagar todo o dinheiro que ele deve para nós, esse vagabundo do Sebastião Viana”, completa.