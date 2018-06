Policial civil que ajudou em furto de armas continua foragido no Acre

O policial civil Maicon Cezar Alves dos Santos, suspeito de estar envolvido com a invasão e roubo e armas na delegacia de Brasiléia, no interior do Acre, continua foragido desde a terça-feira, dia 19, quando teve o pedido de prisão aceito pelo juiz da Comarca de Brasiléia, Clovis Lodi.

O magistrado emitiu um mandado de prisão preventiva. O crime ocorreu na madrugada fria do último dia 12, na fronteira, onde pelo menos cinco armas de grosso calibre, apreendida nas operações policiais, foram roubadas. Um boliviano teria entrado na delegacia com a ajuda do policial brasileiro.

Outros três também estão sob custódia no sistema prisional do estado, acusados de envolvimento no furto, entre eles, uma mulher. Das cinco armas, há um fuzil e uma submetralhadora. Há também carregadores e munições, tudo localizado ao lado do hotel que era arrendado pelo policial.

Maicon se encontra fora da cidade de Brasiléia, de onde era lotado. O policial foi visto seguindo para Rio Branco, com a família. Desde então, o site O Alto Acre não conseguiu ovas informações sobre o paradeiro dele.