Jovem de 19 anos é assassinado com tiros na cabeça no bairro Calafate

Acontece no dia 26 de junho (terça-feira), às 8h30, no hotel Nobile, a apresentação para os assessores de imprensa e gestores de comunicação do estado do Acre, de uma nova plataforma online de clipping de notícias e de gestão da informação, que visa organizar e tornar ainda mais eficiente o serviço das Assessorias de Imprensa em entidades, órgãos, empresas privadas e para personalidades políticas ou empresariais.

O serviço, com plataforma inédita no Acre, é ofertado pela empresa Rowd Clipping – um braço da PWS Comunicação – que já está com essa tecnologia disponível para a clipagem dos principais jornais, sites, emissoras de Rádio e TV.

O empresário Rodrigo Pires, um dos sócios da Rowd, explica que trouxe a tecnologia após um trabalho realizado em Rondônia: “conheci a tecnologia em uma clipadora de Porto Velho e, junto com os sócios da empresa, Ana Cristina Barros e Sérgio Machado , montamos uma operação conjunta no Acre.

Hoje através dessa clipagem que nos permite ter acesso a gravação de emissoras de rádio e TV em mais de 20 estados, além do Distrito Federal, passamos a atender clientes nacionais como a Infraero, Supremo Tribunal Federal, Abin, EBC, CNJ, entre outros”, comenta.

Durante o evento destinado para profissionais que atuam na área de Comunicação, será apresentada a plataforma do sistema, que inclui a captação das notícias, ordenação em site específico para cada cliente, produção de relatórios de análise e Tv fiscal, já focado na censura dos programas e inserções eleitorais do pleito deste ano.

O evento acontecerá no hotel Nobile, dia 26, às 8h30. Presenças podem ser confirmadas pelo telefone (68) 99961-6433. O público alvo é assessores de imprensa e gestores de comunicação.

Sobre a Rowd Clipping

A Rowd é um braço da PWS Comunicação, empresa que é atrelada a linha de vídeo eleitoral e cultural. Possui três anos de atuação no mercado, é a coautora do documentário “Águas do Acre” que narra os problemas encontrados sobre a preservação do rio mais importante do Estado, já produziu festivais de música, corridas esportivas, fórum de desenvolvimentos e será a grande realizadora do “Fórum Acre 2050” que será um dos mais importantes encontros de líderes para o desenvolvimento do Estado no período préeleitoral.

Serviço: Apresentação da Rowd Clipping e plataforma de gestão da informação Dia: 26 de junho de 2018 Hora: 8h30 Local: Hotel Nobile Endereço: Av. Ceará, 2156 – Centro, Rio Branco – AC, 69900-379 Mais informações: (068) 99961-6433