Doutora Juliana pede reforma de alojamento de professores destruído por incêndio

A deputada estadual Doutora Juliana (PRB/AC) apresentou uma indicação para que a Secretaria de Educação providencie a reconstrução do alojamento dos professores na Escola estadual Nova Jerusalém II, localizada no Ramal do Progresso, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

A unidade de ensino da rede estadual foi totalmente destruído por um incêndio no último dia 15, além da destruição do espaço físico, todos os eletrodomésticos e demais materiais que estavam no local foram perdidos. O local era utilizado por quatro professores que, embora tenham residência fixa em âmbito urbano, passavam a semana abrigados no local.

Para a parlamentar, a obra deve ser realizada imediatamente. “A demora na reconstrução do espaço pode causar prejuízos incalculáveis aos professores e alunos”, disse Doutora Juliana. A instituição de ensino fundamental e médio atende, atualmente, 89 alunos.