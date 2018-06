Bélgica goleia Tunísia por 5 a 2 e fica a um passo da classifica para as oitavas da competição

Mostrando um futebol de muita qualidade, a seleção belga goleou por 5 a 2 a Tunísia no Estádio Spartak, em Moscou, pela segunda rodada do grupo G. Com a vitória, o time ficou muito perto de vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo e pode se classificar neste sábado, caso o Panamá não vença a Inglaterra. Lukaku, que marcou dois gols no jogo, empatou com Cristiano Ronaldo na artilharia do Mundial.

Com quatro minutos de jogo, Hazard sofreu pênalti que ele mesmo converteu para o time belga. Aos 15, o artilheiro Lukaku marcou o segundo para o time europeu. A Tunísia descontou com um gol de cabeça de Bronn aos 17, mas Lukaku voltou a marcar aos 48, após jogada errada da defesa tunisiana. Foi o primeiro tempo com mais gols nesse Mundial.

Aos seis do segundo tempo, Hazard fez o gol mais bonito do jogo. Recebeu lançamento de De Bruyne, matou no peito, driblou zagueiro e goleiro, e empurrou para o gol vazio. Nos acréscimos, a Bélgica marcou o quinto com Batshuayi e a Tunísia descontou com Khazri.

A Bélgica decide sua vaga e o primeiro lugar na chave na próxima quinta-feira, contra a Inglaterra, em Kaliningrado. A Tunísia, que pode ser eliminada neste sábado, enfrenta o Panamá no mesmo dia.