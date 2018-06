Videogames: vício em jogos é classificado como doença

Ter a campanha publicitária perfeita veiculada nos meios de comunicação é o desejo de todo cliente. Em contrapartida, entre os principais desejos do consumidos está o de encontrar produtos de qualidade capazes de atender às necessidades. A conexão entre ambos é desempenhada, em geral, por um personagem importante: o profissional de mídia, que atua diretamente no planejamento, na execução e na definição das demais estratégias necessárias de veiculação dos anúncios. Diante da importância deste profissional, é celebrado nesta quinta-feira, 21 de junho, o Dia do Mídia.

Há 17 anos, Andrea Sanfront atua na área e hoje trabalha como coordenadora de Mídia. Graduada em Publicidade e Propaganda, a profissional destaca que um dos pontos que mais desperta a paixão pelo que faz é o fato de lidar com a psicologia do consumidor. “Escolhi mídia porque sempre tive grande afinidade, desde a época de faculdade, com esta área. Gosto muito de Psicologia e o mídia trabalha muito com a psicologia do consumidor. Gosto de entender a cabeça das pessoas, seus comportamentos e hábitos”.

Em geral, nas grandes agências, o departamento de mídia envolve três frentes: existem os gestores, que atuam no planejamento apenas; há os executivos de mídia, que realizam a execução do planejamento, autorizam a veiculação das campanhas; e existe o departamento de faturamento e check-in cujas funções são desempenhadas por assistentes ou, às vezes, por estagiários.

Em termos de campanha publicitária, os principais pontos são: o objetivo da comunicação, a definição do público-alvo, que é quem deve ser atingido; qual a verba destinada, a fim de saber qual o tamanho e o potencial da campanha; e o recorte geográfico. É fundamental que o mídia conheça também a dinâmica dos veículos de comunicação e avalie qual é o mais adequado de acordo com orçamento do cliente e os objetivos da marca.

Para o desempenho da função, a graduação em Publicidade e Propaganda costuma ser a mais requisitada devido às habilidades técnicas do profissional, mas pode abranger cursos como Comunicação Social e Marketing. Independente da formação, o perfil profissional é importante para o alcance dos objetivos: estar conectado com as mudanças e novidades do mercado; embasar as propostas com técnicas e pesquisas de audiência; investir no relacionamento institucional da agência; compreender os hábitos de consumo do público-alvo; ter habilidades de negociação para adequar as ideias, os custos de veiculação com o orçamento disponível.

A profissão é feita também de muitos desafios que vão além do planejamento. Nos últimos anos, houve uma redução na média de verba destinada à execução da campanha. “Os clientes estão investimento menos, porém estão bem exigentes quanto ao retorno porque precisam vender. É muito desafiador a gente ter ideias de diferentes formas de mídia ou de ferramentas de marketing que caibam dentro da verba do cliente e que tragam resultado para o cliente”, reflete Andrea.

Consequentemente, o verdadeiro desafio é trilhar caminhos novos e “baratos” capazes de trazerem os resultados desejados pelos clientes. “Hoje, o profissional de mídia é muito mais exigido do que antes justamente pela questão de orçamentos e retornos que precisam ser imediatos. Por isto, é preciso ser muito criativo para encontrar soluções que caibam no bolso do cliente e tragam resultado”, comenta a profissional que observa a diminuição da audiência nos meios de comunicação tradicionais diante do advento da internet e da consolidação de plataformas relacionadas.

De acordo com a empresa de recrutamento e seleção de profissionais do ramo de comunicação e tecnologia, Tampos.Co, o Analista de Mídia está entre os dez profissionais mais procurados pelas empresas nestas áreas. A faixa salarial do Mídia é variável de acordo com a experiência profissional e o porte da empresa em que atua. O salário de um profissional Júnior varia entre R$ 2.000 e R$ 3.000 e, para cargos de nível Sênior, os salários podem chegar a R$ 5.000.

