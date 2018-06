Pulando fora do barco

O presidente do PHS, Manoel Roque, anunciou ontem que o seu partido está fora da Frente Popular do Acre e na próxima eleição tende a estar coligado com o REDE, partido que tem como destaque a ex-ministra Marina Silva. Falta apenas o martelo ser batido. A coluna já tinha antecipado que, conversas neste sentido estavam adiantadas. Roque diz estar o projeto político do PT exaurido de novas idéias. Fala não temer retaliações petistas: “o risco que corre o pau, corre o machado”. Considera que a aliança sairia com uma chapa fortalecida para deputado estadual e deputado federal. O candidato ao Senado do REDE, Minoru Kinpara, me disse ontem que as conversas entre o seu partido e o PHS estão em fase de fechamento e que defende a idéia da coligação com o PHS, que também pode acontecer no plano nacional.

NO MPF

O deputado federal Alan Rick (DEM) recorreu ao MPF para o Acre não perder R$ 6,5 milhões a serem usados em obras nos hospitais acreanos. Está certo. Lutou muito pelas emendas.

GUERRA DOS VOTOS

O candidato do PT ao governo, Marcus Alexandre, não está parado mesmo neste período de Copa do Mundo. Já visitou mais de 10 bairros de Cruzeiro do Sul caminhando e conversando com os moradores. Está mantendo a mesma estratégia do corpo a corpo de outras eleições.

PT NÃO VÊ MOTIVO

O presidente do PT, André Kamai, disse saber da notícia da saída do PHS da FPA, com muita surpresa, por em momento algum o PHS ter travado um debate interno sobre a decisão. E que não vê motivo, já que sempre foi tratado pelo PT e aliados com dignidade e deferência.

ÚNICA INTERPRETAÇÃO

André Kamai tem uma interpretação pessoal pelo abandono do PHS da FPA, acha que, a saída está embutida num movimento do PHS para fortalecer suas chapas proporcionais. A reação do presidente do PT se mostrou bastante serena e madura ante a perda de um partido da FPA.

DOBRADINHA DO SENADO

As conversas entre PHS e REDE passam também pela candidatura do empresário Jarbas Soster ao Senado, formando dupla com o candidato Minoru Kinpara (REDE). A saída do PHS da FPA deu uma boa balançada no marasmo político que acontece devido a Copa do Mundo.

BELA RECUPERADA

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), que tinha feito críticas ao estado de abandono das ruas de Cruzeiro do Sul, diz que o prefeito Ilderlei Cordeiro (MDB) começa a dar a volta por cima com uma grande operação tapa buracos e várias frentes de serviço de limpeza pela cidade.

OBRA DE IMPACTO

A construção de um Centro Esportivo no bairro Aeroporto Velho, segundo o deputado Luiz Gonzaga, vai dar um bom impacto visual na cidade e tende a melhorar os índices de aceitação do prefeito Ilderlei Cordeiro na opinião pública, baixos no início da sua administração.

IMPACTO POLÍTICO

Na avaliação de outros políticos do Juruá, caso o prefeito Ilderlei Cordeiro chegue ao final do verão com a cidade em boa parte recuperada dos buracos, poderá ajudar em muito com votos a candidatura do seu tio Rudiley Estrela (PP) a deputado federal. Um fato puxa o outro.

NÃO CRUZA OS BRAÇOS

As recentes apreensões de centenas de quilos de drogas na última semana, em Rio Branco, mostram que, as forças de segurança do Estado não estão de braços cruzados no combate ao crime. Estas apreensões revelam o quanto estão desguarnecidas nossas fronteiras.

NÃO É DE AGORA

O trânsito livre de drogas e armas pelas nossas fronteiras não foi combatido com vigor por nenhum dos presidentes, pelo menos no Acre, isso só aconteceu de forma esporádica. Não é um pecado só do Temer, também, de todos que lhe antecederam.

RECESSO BRANCO

Ontem, quase não deu quorum na Assembléia Legislativa para a realização da sessão. Com a aproximação da eleição a tendência é que se tenha sempre um plenário muito esvaziado. Os deputados estarão correndo atrás de votos que garantam a sua reeleição.

PARECE QUE APRENDEU

A ex-deputada federal Antonia Lúcia (PR) aprendeu com as derrotas. Nesta eleição, diferente das anteriores, não saiu estabanada na frente e quando chegava na reta final faltava fôlego. Tudo indica que fará uma campanha profissional, se guardando para a reta de chegada.

NÃO SERÁ FÁCIL

Não tenho o menor temor de errar em dizer que não será fácil aos seus adversários na chapa do MDB para deputado estadual, derrotar a deputada Eliane Sinhasique (MDB). Não tem só destacada atuação na tribuna, mas também é muito ativa na campanha das ruas. Anotem.

MDB TEM CHAPA

O dirigente do MDB, ex-prefeito Mauri Sérgio, garante que o partido tem chapa completa para a Assembléia Legislativa, mesmo que não aconteça a coligação com o PP como era previsto.

FALTA SÓ LANÇAMENTO

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) confirmou ontem que, para a candidatura da jornalista Mara Rocha (PSDB) á deputada federal só falta acontecer o lançamento. O PSDB, segundo ele, não pode ficar sem uma candidatura á Câmara Federal, depois da desistência do Major Rocha.

BOLSONARO O PRÓXIMO

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) deverá ser o próximo presidenciável a visitar o Acre. A sua vinda é prevista para o próximo mês em data ainda a ser marcada. O candidato ao governo, Ulisses Araújo (PSL), espera alavancar seu nome nas pesquisas com a visita.

NASCEU MORTA

Esta CPI dos Transportes Públicos, com o MP analisando as planilhas sobre os custos que basearam o reajuste da tarifa, nasceu morta e perdeu o sentido da sua existência.

SAIU MAIS GORDO

O candidato a presidente pelo MDB, ex-ministro Henrique Meireles, foi recebido pelos membros do partido com um farto café da manhã e quase nenhum público externo. Pode não ter conseguido votos no Acre, mas com absoluta certeza deve ter saído bem mais gordo.

NÃO CRÊ EM PESQUISAS

O deputado Jonas Lima (PT) está inconformado com o resultado das pesquisas que apontam ser em Mâncio Lima onde o candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP), está melhor avaliado. A prefeitura é governada pelo prefeito Isac Lima (PT). “Não acredito nestas pesquisas”, reage irritado Jonas, que vem a ser irmão do prefeito. Vai mandar fazer uma pesquisa por outro instituto. Botem na cabeça uma coisa: pesquisa não elege ninguém.

DELAÇÃO PREMIADA

Fala-se em uma pesada “delação premiada” em curso, por um ex-integrante da cúpula da Secretaria de Saúde. Por enquanto, só o milagre sem o nome do santo. Falam ser quente.

“NEM COMECEI A CAMPANHA”

Sobre a sua campanha para o Senado, o deputado Ney Amorim (PT), disse ontem em uma roda de jornalistas que está altamente otimista em se eleger senador. E completou: “a campanha do Ney ainda nem começou”. A coluna sabe ter o deputado Ney Amorim fechado parcerias políticas importantes, com os mais variados políticos da oposição.

A MAIS DISPUTADA

Esta eleição pelas duas vagas de senador pelo Acre caminho para ser uma das mais disputadas.

ALIANÇA IMPORTANTE

Esta aliança entre o PHS e REDE, em vias de ser fechada, é muito importante para as candidaturas majoritárias e proporcionais do REDE, porque darão mais tempo na televisão.

NICOLAU JUNIOR

Quem deve vir com uma boa votação do Juruá é o deputado Nicolau Junior (PP). Além de ter estrutura própria de campanha lhe favorece a candidatura do cunhado Gladson Cameli (PP).

PROGRAMA QUE DEU CERTO

O “Saúde Intinerante” é um programa do governo com mais de uma década que deu certo. Leva aos lugares mais distantes do Estado o atendimento médico especializado.

NADA A VER

O fato de ter assinado o malfadado pedido de uma CPI para investigar a Lava Jato, na verdade um movimento político pela volta da impunidade, e depois voltou atrás, não cola no deputado federal Flaviano Melo (MDB) a imagem de conluio com o PT. Sempre foi oposição de DNA.

DESENCANTADA

A ex-governadora Iolanda Fleming, que trabalhou pela eleição do atual governador, se mostra desencantada com um projeto no qual acreditou e que não cumpriu promessas de campanha.

LINGUAJAR DE BOTECO

Sempre situo o vereador Roberto Duarte (MDB) como um dos mais combativos da oposição na Câmara Municipal de Rio Branco. Mas não posso me omitir de lhe criticar quando desce ao linguajar de um boteco de pés inchados, ao afirmar que o governo não faz “porra nenhuma”.

THIAGO MACHADO

É um dos nomes da chapa do PDT para deputado estadual que não está só para fazer número. Sua campanha deverá vir colada a do irmão Eber Machado (PDT) para deputado federal.

CARTA ABERTA Á NAZARÉ ARAÚJO

Sobre o artigo “O Brasil está uma piada”, da vice-governadora Nazaré Araújo, a ex-governadora Iolanda Fleming mandou um artigo contestando o pensamento político da autora, e discordando da sua posição sobre o Brasil. Eis o comentário: “Surpreendeu-me o título e o conteúdo que acabo de ler. Vou iniciar os fatos. Conheci o seu saudoso pai, ainda solteiro, no Rio de Janeiro, estudante e freqüentador do restaurante chamado “Calabouço”, no Flamengo. Quem o observava à distância via no seu semblante sereno a figura de um pensador, filósofo, quem sabe? Posteriormente o encontrei no Hospital Santa Casa de Misericórdia, situado na rua Santa Luzia, procurando ajudar acreanos que precisavam de cuidados médicos. José Augusto de Araújo voltou ao Acre e foi eleito governador. Os acontecimentos, o passado doloroso, todos condenaram. Quando você me procurou anunciando a sua candidatura como vice do atual governador abracei a causa. Percorri municípios levando uma mensagem nova e confiável por conhecer a dupla, filhos de políticos que prestaram bons serviços ao Estado, porém, dizendo a todos que não era de esquerda e pedia que votassem em Tião e Nazaré. Perdi com o gesto muitos amigos, parentes, mas não me arrependi do que fiz por entender ser a melhor escolha daquele momento. Permita-me agora discordar do seu pensamento, da sua atitude, ao escrever o citado artigo. O Brasil, nossa Pátria, sobrepõe-se a tudo e a todos. Nós, seus filhos é que somos culpados pelas escolhas que fazemos quando votamos naqueles que não aprenderam a cumprir com o sagrado dever e obrigações. Certa ou errada? Quando elevamos o radicalismo doutrinário, logo falamos demais.” Cordialmente, Iolanda Fleming.