Com gols de Musa, Nigéria vence a Islândia, entra na briga e dá esperança à Argentina

Enquanto tomam café no Mercado do Velho, no Centro de Rio Branco, torcedores aproveitam para assistir o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia contra a Costa Rica.

Às 7h (horário do jogo no Acre), já há uma movimentação no Centro da capital. Há fogos para todos os lados.

No Bar Municipal, na avenida Getúlio Vargas, torcedores também se reúnem para assistir a partida.

“3 a 0. Dois do Jesus um do Neymar”, diz João Lima, que está otimista com o Brasil.

Já o autônomo Fernando Santos acha que o Brasil passa pela fase de grupos, mas será derrotado na etapa eliminatória. “O Brasil ganha hoje por um placar magro, se classifica, mas não vai à final. Esse time não passa tanta confiança”, avalia.