PGE seleciona advogados para atuar como defensor dativo em todo o Acre

Emedebistas prepararam uma mesa farta para receber o presidenciável Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer e ex-presidente do Banco Central na gestão do petista Lula.

O pré-candidato do MDB chega daqui a pouco à sede do partido no Acre, na avenida Antônio da Rocha Viana, onde tem reunião com dirigentes da legenda. Depois, ele participa de coletiva.