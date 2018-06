Nova programação do Via Verde Shopping tem atrações para toda a família

Querido leitor,

Perdão pela raridade de palavras por aqui. É que “dismint”i um dedo e tá osso escrever…

Mas não poderia deixar de compartilhar com vocês as novidades que o Via Verde Shopping apresentou na terça-feira, (19), para jornalistas e influenciadores digitais, sobre a sua nova programação semanal.

Vou precisar usar o release da MM Comunicação para não deixar vocês sem essas informações preciosas e importantes. Prometo que assim que melhorar estarei de volta!

Ah, meu muito obrigada aos queridos Cláudio Ximenes, Jaqueson Queiroga e Mirla Miranda pelo Premium Pass. Depois falo mais sobre isso.

Vamos ao copia e cola porque o dedo tá doendo…

Como o próprio nome diz, com a nova campanha Viva Rio Branco Todo Dia, os clientes do Via Verde Shopping poderão conferir atrações diversas todos os dias, para todas as idades. A programação começa no domingo, com o “Viva Teatro no Shopping”.

Na segunda é dia de “Viva Promoções”. Já na terça-feira, é dia das pessoas conectadas com o “Viva Shopping Online”. Quarta-feira é dia de “Viva Cinema”. Quinta a diversão é garantida com o “Viva Happy Hour”. Sexta-feira tem música eletrônica com o “Viva Música no Shopping” e no sábado a grade de programação fecha com o “Viva Espaço Kids”.

Segundo o superintendente do shopping, Cláudio Ximenes, é uma “alegria ter influenciadores, jornalistas e todos os veículos da imprensa sempre presente. O empreendimento entende que eles contribuem com o sucesso do shopping. Agradeço a presença de todos.”

De acordo com o coordenador de marketing do shopping, Jaqueson Queiroga, de segunda a domingo a programação é para a alegria de todos os públicos. “A campanha Viva Rio Branco Todo Dia foi pensada exatamente para que cada acreano possa estar sempre no shopping”, afirmou.

As fotos são da MM Comunica: