Justiça suspende CNH de empresários que deram “calote” em trabalhadores da Teixeira

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (Progressistas) omitiu os nomes de Jéssica Sales, Gladson Cameli, Major Rocha e Alan Rick durante lançamento de pacote de obras que será executado com dinheiro de emendas dos parlamentares e foi criticado por populares que repudiaram o ato que foi classificado como um gesto de ingratidão do gestor municipal que não reconheceu o apoio da bancada federal. Jéssica Sales destinou R$ 17 milhões do valor de total de R$ 18 milhões dos serviços anunciados no último final de semana pela gestão municipal da segunda maior cidade do Acre.

Segundo populares e apoiadores de Jéssica, Gladson, Rocha e Alan Rick, o que eles classificam como “falta de humildade de Ilderlei Cordeiro” tem gerado cada vez mais insatisfação dos parlamentares que apoiam constantemente as demandas do município, já que o atual prefeito estaria tentando de todas as maneiras esconder o apoio que recebe da filha de seu ex-padrinho político e maior responsável por sua eleição, o ex-prefeito Vagner Sales (MDB). Apesar de agir de forma dissimulada para não revelar a origem dos recursos, a população vem sendo informada do dinheiro destinado pelos parlamentares acreanos.

Insatisfeitos com a postura do chefe do executivo municipal, populares que participaram do evento iniciaram um movimento para pedir que o prefeito Ilderlei Cordeiro reconheça a grande parceria de Jéssica Sales que é natural do município e dos demais deputados que colaboram com as comunidades de Cruzeiro do Sul. Apesar de ter conhecimento da insatisfação popular, Cordeiro não deu o braço a torcer e encerrou a programação sem mencionar os nomes dos parlamentares que apoiam sua gestão, com destaque para Jéssica Sales, que vem sendo considerada a mais atuante na indicação e liberação de recursos.



Ilderlei Cordeiro não convidou os membros da bancada federal responsáveis pelos recursos das conquistas anunciadas na festa de lançamento de seu pacote de obras de verão que contou com uma movimentada programação que se arrastou por um dia inteiro na pista de motocross do município. Em compensação, o evento foi usado pelo pré-candidato a deputado federal Rudilei Estrela (Progressistas), tio do prefeito. Por conta da bancada federal, Estrela circulou no local, pediu apoio de populares e entregou a premiação aos participantes da competição de motocross promovida pela prefeitura.

Tapa de Luvas

A deputada Jéssica Sales informou que não foi comunicada e nem convidada para o evento de lançamento do pacote de obras com recursos de suas emendas de seus colegas de bancada. Em entrevista concedida a uma emissora de rádio e TV de grande audiência no Vale do Juruá, a parlamentar lamentou o fato e deu um verdadeiro tapa de luvas no ingrato gestor. “É lamentável ouvir as palavras do prefeito que não tem a honradez nem a transparência de levar as informações de forma sincera e justa a população. Em nenhum momento citou nosso apoio”, destaca.

Segundo Jéssica Sales, “nenhuma dessas obras foi conquistas da gestão dele, pelo contrário, foram deixadas pelo prefeito anterior, Vagner Sales. Eu não sei que mal eu fiz para o prefeito, porque das trezes obras anunciadas, 10 serão construídas com minhas emendas parlamentares, totalizando R$ 17 milhões”, revela a parlamentar que apresentou uma longa relação enumerando todas as obras, as localidades onde serão executas e os valores dos recursos empenhados por ela para atender as necessidades dos moradores de várias comunidades.

“A construção da passarela em alvenaria no bairro da Várzea no valor de R$ 500 mil; a praça da Vila Lagoinha no valor de R$ 500 mil; revitalização do Beco do Mercado no valor de R$ 1 milhão; construção de sistema de água da variante II no valor de R$ 450 mil, o Centro de Multiuso no bairro do Telégrafo no valor R$ 500 mil, são emendas de minha autoria. Além disso, com recurso extra orçamentário que eu conquistei graças a minha influência em Brasília, Cruzeiro do Sul ganhará o novo Terminal Rodoviário no valor de R$ 1 milhão; a reforma de quadras do santa luzia, lagoinha e Saboeiro no valor de R$ 1 milhão; a segunda etapa do Igarapé Preto no valor de R$ 1 milhão, o Complexo de lazer no bairro Aeroporto Velho no valor de R$ 5 milhões e a pavimentação asfáltica dos ramais Mariana e Buritirana no valor R$ 6 milhões de reais são também obras que conquistei e que sem o meu intermédio, o município jamais receberia estes recursos. Omitir isso da população é lamentável, é pequeno e mesquinho. O que foi que eu fiz contra o prefeito ou contra o município para ser tratada dessa forma?”, questiona a deputada.

A emedebista finaliza ressaltando que, “é importante destacar quem trabalha e agradecer quem ajuda o município. Por isso, quero também ser grata aos deputados federais: Alan Rick, pelo recurso para construção da biblioteca Esther Cameli, e ao Major Rocha, pelo sistema de água para o ramal do Cunha, além do grande apoio para o recapeamento das ruas do centro da cidade, através de emenda do senador Gladson Cameli. É assim que se faz, reconhece quem trabalha. E vou continuar trabalhando e sendo amiga do município de Cruzeiro do Sul, porque é a minha terra que amo e este é e sempre será o meu maior compromisso. Prova disso é que sou a deputada federal que mais destinou recurso para o município. São mais de 35 milhões de reais que garanti para Cruzeiro do Sul em três anos e cinco meses de mandato e isso ninguém pode esconder”, disse Jéssica Sales em tom de desabafo.