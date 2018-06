Goleiro falha, Croácia massacra e Argentina fica praticamente eliminada da competição

Um ponto em dois jogos. Essa é a campanha da Argentina nessa Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, o time do treinador Sampaoli foi massacrado pela Croácia, que fez 3 a 0 em Níjni Novgorod. O primeiro gol saiu em falha do experiente goleiro Caballero, que abriu o caminho para a vitória europeia.

Ao sete minutos do segundo tempo, Mercado recuou a bola para o goleiro Caballero, que cometeu falha grotesca e deixa a bola de graça para Rebic, que enche o pé e acertou o ângulo esquerdo do gol. A Croácia chegou ao segundo gol aos 35 minutos, com chute de longe de Modric. Nos acréscimos, os croatas tabelaram na área argentina e marcaram o terceiro, com Rakitic.

A Argentina ainda tem chances matemáticas de classificação, mas terá que vencer a Nigéria no próximo dia 26, em São Petersburgo. Já classificada, a Croácia enfrenta a Islândia em Rostov, no mesmo dia.