Zen afirma que MDB tenta esconder visita de Henrique Meireles; Chagas Romão retruca e convida petista para o evento

Depois de receber líderes petistas acusados de corrupção e participar de evento público em defesa do ex-presidente Lula, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, o líder do governo na Aleac, o deputado Daniel Zen (PT) usou a tribuna do Poder Legislativo na manhã desta quarta-feira (20) para afirmar que o MDB estaria tentando esconder a visita relâmpago do pré-candidato a presidente da República, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meireles, que estará na sede do MDB na manhã de quinta-feira (21).

Daniel Zen disse que os deputados Chagas Romão e Eliane Sinhasique, ambos do MDB, não falaram sobre a visita de Henrique Meireles. O petista destaca que os emedebistas estariam tentando esconder que o pré-candidato à Presidência da República participaria de um evento político no Acre. As declarações de Zen foram rebatidas com a mesma dose de ironia que ele usou para colocar os deputados emedebistas em uma saia justa. Romão usou a tribuna para ressaltar que o petista deveria se preocupar com os problemas de saúde e segurança.

“O nobre deputado Daniel Zen falando aqui que estamos escondendo um candidato. Não sabia que vossa excelência queria participar. Nós vãos estar lá, todos reunidos. Sabe com que temos nos preocupar? É com as filas de cirurgia, já que não tem material nos hospitais. Vamos para dentro dos hospitais. Vamos cobrar o governador não ficar se preocupando com candidatos de outros partidos”, disse o emedebista, ao informar que recebeu várias denúncias de pacientes que tiveram cirurgias canceladas nos últimos dias.

Segundo Romão, “os pacientes com cirurgias agendadas estão sendo mandados de volta para casa porque nos hospitais não tem agulhas e matérias para realizar os procedimentos. Não tem gestão em nosso Estado. A maioria dos pacientes estão sendo ‘cirurgiados’ na Extrema ou em Porto Velho. Se você quiser ir lá, no MDB, nós estamos de portas abertas. Eu não estou escondendo ninguém, mas quero dizer que quem acabou com o país foi o Lula e a Dilma”, finaliza.

Contrariando as declarações do governador Sebastião Viana, o petista Daniel Zen admitiu pela primeira vez que os ex-presidentes Lula e Dilma teriam culpa da insegurança na tríplice fronteira do Acre. De acordo com ele, a sensação de insegurança nas fronteiras seria resultados de 30 anos de descaso dos políticos que ocuparam a cadeira de presidente da República, incluindo seus companheiros de partidos que passaram mais de 12 anos na condução do país.