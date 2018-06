Suspeito de matar criança de três meses em acidente se entrega a polícia

Um caso inusitado ocorreu essa semana dentro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), quando um preso, que não teve o nome divulgado, pediu para ir ao banheiro e, de lá, fugiu após soltar as algemas. O caso foi confirmado à imprensa pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

Desde a segunda, até a manhã desta quarta-feira, dia 20, o preso ainda estava sendo procurado pelos agentes penitenciários. O detento estava sob o regime de Medidas Alternativas, mas como descumpriu algumas regras, havia sido preso novamente, e seria levado de volta ao presídio da capital.

“Tirou as algemas e fugiu. Foram abertos os procedimentos administrativos para identificar o pessoal que fazia a escolta naquele momento. Nos próximos dias conseguiremos apresentá-lo novamente. Não estava cumprindo com as assinaturas. Cumpre pena no aberto”, explicou Aberson a um site local de notícias.