Sebastião Viana comemora absolvição de Gleisi Hoffman pelo STF

O governador Sebastião Viana (PT), por meio de sua página no Twitter, comemorou a absolvição da senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A petista era acusada de ter recebido R$ 1 milhão em propina no esquema de corrupção montado na estrutura da Petrobras.

Gleisi Hoffman foi absolvida por unanimidade pelos cinco ministros da Segunda Turma, incluindo o relator, Edson Fachini. Para ele, não há provas suficientes para se manter o processo.

“Gleisi inocente. Honra devolvida após um lamaçal de mentiras”, escreveu o governador Sebastião Viana.