Presidenciável do MDB que visita o Acre tem 1% de intenções de votos

O ex-ministro da Fazenda do Governo Temer, Henrique Meirelles (MDB), visita Rio Branco, nesta quinta, 21. Será recebido com festa pelos emedebistas tradicionais do Estado. Mas dificilmente o presidenciável apoiado por Michel Temer (MDB) conseguirá decolar na disputa eleitoral. Na pesquisa do DataFolha de 10 de junho, Meirelles apareceu com 1% de intenções de votos. Precisaria de um milagre para conseguir chegar ao segundo turno da disputa. Ainda mais que a gestão do presidente Temer (MDB) que o apoia tem a reprovação de 82% dos brasileiros que a consideram ruim ou péssima, segundo a mesma pesquisa. Na realidade, trata-se de um recorde de impopularidade na história brasileira desde que se começou a sondar através de pesquisas a opinião pública. O presidenciável passará cerca de quatro horas no Estado e, dificilmente, conseguirá empolgar a militância do MDB. Mas mesmo que a visita relâmpago seja um sucesso e Meirelles consiga todos os votos dos acreanos que representam cerca de 0,3% do eleitorado brasileiro continuaria a patinar em 1% das intenções. Não entendi realmente as razões dessa visita.

Prós

Meirelles é um economista com conhecimento indiscutível. Trabalhou nos governos do PT e se tornou a “bala de prata” do Governo Temer. Mas a sua visão é demasiadamente alinhada com os interesses do Mercado Financeiro que não são os mesmos da grande massa de brasileiros pobres.

&contras

Acredito que vão haver muitos pré-candidatos da oposição e, mesmo do MDB, se escondendo durante a visita do presidenciável ao Acre. Desculpas aparecerão aos montes para justificarem as ausências. Mas também quem vai querer bater de frente com a impopularidade do “criador” de Meirelles de 82%? Melhor mesmo ficar em casa assistindo os jogos da Copa do Mundo.

Bola fora

Essa história que eu li do prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro (PP) fazer festa com recursos destinados por deputados federais sem citá-los é uma estupides. Ele terá ainda, se não for cassado pelo processo em curso no TRE-AC, mais dois anos e meio de gestão. E como vai pedir ajuda para os parlamentares acreanos para os próximos anos? Sem reconhecer o empenho dos parceiros?

Oportunismo

Pior ainda deixar o seu tio Rudiley Estrela (PP) aparecer na festa e fazer a entrega de prêmios. O rapaz é justamente pré-candidato a deputado federal e acabou “surfando” com o trabalho dos seus concorrentes na disputa. Não tem sentido tudo isso que aconteceu. O momento difícil que o Ilderlei atravessa na gestão requer ajuda e não distanciamento de quem pode ajudar.

Guerra em Cruzeiro

Essa briga insana entre o criador e a criatura em Cruzeiro do Sul ainda vai trazer muitos problemas para a população. Vagner Sales (MDB) e Ilderlei estão aprofundando o “racha” que traz prejuízos políticos inestimáveis aos dois. Se o município ficar sem apoio dos parlamentares nos próximos anos será um desastre para todos. E advinha quem vai pagar a conta?