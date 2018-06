O MP é o Porto Seguro

Foi nomeada ontem na Assembléia Legislativa a comissão de deputados que vai atuar na “CPI dos Transportes Públicos”, criada pelo deputado Eber Machado (PDT) e que tem por objetivo analisar se houve superfaturamento nos dados apresentados na planilha enviada pelos empresários à prefeitura de Rio Branco, requerendo um aumento no preço das passagens de ônibus. O seu resultado será enviado ao MP. Acontece que o MP, através da Promotora Alessandra Marques (foto), que tem o respeito da sociedade, já abriu procedimento para uma investigação com o mesmo objetivo da ALEAC. Com a vantagem que o MP pode propor uma Ação Judicial para diminuir o preço das passagens já fixado, se assim entender. Seria de boa cautela duas decisões: a CPI não avançar no seu trabalho e a prefeita Socorro Nery congelar o preço da tarifa até o resultado da investigação isenta do MP, o que acabaria com o debate.

POSIÇÃO DE MAGISTRADO

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Ney Amorim (PT), tem uma característica nas suas ações, a de tomar uma posição de magistrado não brecando nunca uma CPI ou pedido de investigação formulado pela oposição. Deixa tudo por conta da democracia.

AGRESSÃO PESSOAL

O deputado Léo de Brito (PT) não deve ser julgado pelas suas posições políticas, porque cumpre um papel partidário de defender o PT, como outros parlamentares defendem seus partidos. Foi um dos que mais destinou emendas às obras na Capital. Isso é o que conta. E não os ataques pessoais que recebe. Um político tem de ter posições, nunca agradará a todos.

NÃO É DE ESTRANHAR

Não é de estranhar a posição do deputado federal César Messias (PSB) de engrossar com a sua assinatura o movimento que é pelo fim da Lava Jato. A justificativa de investigação de atos fora da lei é uma desculpa. Há que se lembrar que o César sempre faz o que manda o PT.

SEM DINHEIRO PARA INVESTIR

A bondade (sic) do governo em destinar todas as suas ações da Dom Porquito para duas cooperativas criadoras de suínos, embute na verdade uma situação econômica: não tem mais como investir na empresa e quis tirar o peso das costas. Não foi, pois, um ato de benevolência.

CURRAL ELEITORAL

Quanto á acusação da oposição de que na verdade o governo quer criar com isso um curral eleitoral é notícia requentada, o grupo da Dom Porquito e associados sempre foi base do PT.

MOVIMENTO PARA QUEIMAR

Há todo um movimento em Sena Madureira de adversários para queimar o deputado Nelson Sales (PP). Não se pode ser condenado por algo pelo qual nunca foi julgado. É a lei que diz.

FORA DE CENA, NEM TANTO

O presidente do PHS, Manoel Roque, está fora de cena política, mas nem tanto. Há informação de que já conversou com a direção regional do REDE, sobre uma aliança dos dois partidos.

PASSAGEM GRÁTIS

O candidato ao governo do AVANTE, Davi Hal, perguntado no programa “Tribuna Livre” sobre qual o preço ideal para a passagem de ônibus, ele foi taxativo: – nenhum centavo.

UMA CORREÇÃO

Quem será candidata a deputada federal pelo PMB será a Silvia Monteiro e não a Silvia Brilhante. Fica feita a devida correção. Só pelo fato de ser mulher já é positivo.

NO JURUÁ

Caminhada nos bairros, conversa direta com a população e abertura de debates para a formulação do seu Plano do Governo, fizeram parte das ações do candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), neste início de semana em Cruzeiro do Sul. Está correndo!

FAÇO SEMPRE O REGISTRO

Não importa de que partido for. Num tempo em que ser político é ser execrado pela população por tudo o que já aconteceu no Brasil, faço questão de abrir espaço na política para quem exerce um papel relevante, sério, limpo, no Parlamento, como no caso do deputado federal Alan Rick (DEM). Mesmo num primeiro mandato, o Alan justificou a sua eleição.

CAMPANHA NA INTERNET

O deputado Jenilson Lopes (PCdoB) fez bem ao atravessar um requerimento na mesa diretora da ALEAC, para que seja pedido esclarecimento ao MPE, sobre o que pode ou não pode na internet na campanha, como por exemplo, a propaganda paga pelos candidatos

MUITAS MANIFESTAÇÕES

Tenho encontrado muitas manifestações de votos no candidato ao Senado, Minoru Kinpara (REDE). Principalmente na camada mais esclarecida da população, nos formadores de opinião.

ORGANIZOU AS FINANÇAS

A organização fiscal a que chegou a prefeitura de Brasiléia se deve muito ao secretário de Finanças, Tadeu Hassem, funcionário do quadro, que pegou uma bagunça e colocou as contas nos eixos. Hoje a prefeitura tem um portal de transparência com todos os seus dados.

É O ESSENCIAL

O prefeito Ilderlei Cordeiro parece que ajustou a sua administração e partiu para fazer o que é primordial numa prefeitura: começou tapar os buracos, deixar as ruas limpas, lixo recolhido, medicamentos nos Postos de Saúde. Há pontos críticos sim na cidade. Mas tem todo um verão para se recuperar do seu desgaste na questão dos buracos.

É COMPLEMENTO

Num município pequeno e pobre como Cruzeiro do Sul, não cabem grandes projetos. A cidade tem que estar organizada, com bom visual, tudo planejado, isso é que é observado pela população. Eu conheço prefeitos que começaram em baixa como o Ilderlei e terminaram a administração com um índice de alta aceitação popular. E não olhar pelo retrovisor e seguir.

PRONTOCLÍNICA

Depois que o médico Carlos Beirute assumiu seu comando a unidade de saúde se modernizou, recebeu ampla recuperação interna e médico-hospitalar e até no visual externo. A “Pronto Clínica” virou uma casa de saúde das mais modernas do Estado. Tudo é questão de gestão.

FECHANDO EM COPAS

Os candidatos a deputado estadual na oposição estão se fechando em copas. Três deles me contaram ontem que têm rejeitado pedidos para reuniões com candidatos ao Senado e Câmara Federal. “Luis Carlos, não vou bancar candidato a Federal e Senado”, reagiu um deles. O mais citado foi o candidato Márcio Bittar (MDB), que acha que todos têm de lhe apoiar.

MÍSEROS 10 SEGUNDOS

Com o seu purismo de não fazer alianças com siglas tradicionais o partido REDE tende a ter apenas 10 segundo no tempo de televisão para a Marina expor suas idéias para presidente.

BOLSONARO DISPARADO

No Rio Grande do Sul o candidato Jair Bolsonaro (PSL) está disparado. O instituto Paraná aponta ter ele 29.4%, com Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (REDE) empatados em 9.9%.

DISPARADO

As pesquisas mostram que no Acre, Jair Bolsonaro tende a ser o mais votado para presidente.

FLAVIANO MELO

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) desistiu da barca de querer acabar com a Lava Jato e se descolou dos radicais do PT e outros partidos de esquerda que querem detonar o Juiz Sérgio Moro. Depois da pressão retirou seu nome da CPI que pretende acabar a Lava Jato.

NÃO É UM NOVATO

Não me convence a desculpa dada para a retirada do seu nome do pedido de CPI, que pensou que a intenção da apuração fosse outra. Ainda bem que o Flaviano Melo (MDB) caiu na real. Também, depois do que apanhou na rede social pelo seu desatino, não restou outra saída. Mas isso não mancha uma carreira vitoriosa e ética como prefeito, governador, senador e deputado federal. Escorregar não é cair, é jeito que o corpo dá, diz o velho ditado.

NÚMEROS DE SANGUE

No Acre, 178 pessoas foram executadas nos últimos 100 dias. São números de sangue muito fortes. É um número alarmante que não pode ser deixado de lado em qualquer debate sobre a Segurança. E olhe que, a polícia todo dia prende os bandidos e apreende armas e drogas.

PAUTA PRINCIPAL

A Segurança será de perto a pauta principal da oposição durante a campanha política.

O QUE NÃO SE CUIDA ACABA

A deputada Eliane Sinhasique (MDB) trouxe um dado preocupante e que merece pela secretaria de Educação ou de qualquer outro órgão uma ação de recuperação imediata: 120 quadras de esportes estão danificadas e sem iluminação completa. O que não se cuida acaba.

QUADRO DE ABANDONO

O quadro no estádio “Arena da Floresta” também é de abandono. Bonito, bem projetado nos detalhes de seu visual, hoje o que se vê são boa parte das suas cadeiras quebradas.

NÃO ESTÁ MORTO

Vez por outro escuto ou leio de que o PT está acabado e não há nenhuma chance de fazer o sucessor do atual governador. O PT está estropiado na opinião pública, o governo mal avaliado, mas não está morto! O Acre é um Estado pobre e aonde os favores eleitorais pesam muito na decisão de uma eleição. E o PT está com a máquina do governo na mão. Diria que o PT vive no Acre o seu pior momento político das duas últimas décadas, mas isso está longe de dizer estar fora do páreo. Tanto é que as pesquisas mostram um empate técnico para o governo. Só quem não conhece como se decidem as eleições no Acre acha que está decidida.