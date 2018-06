N. Lima chama PT de facção criminosa e revolta vereadores petistas, que cobram providências do Conselho de Ética

Acompanhando a nova onda de artistas de pop coreano vindo ao Brasil, o BLACK6IX chega para sua primeira turnê aqui, passando por seis cidades. O grupo inicia sua agenda em Rio Branco, no dia 11 de julho no teatro FAAO; seguindo para Manaus no dia 12 no Hotel DaVinci; partindo para Goiânia no dia 14 para se apresentar no Umuarama Plaza Hotel; Porto Alegre no Teatro CIEE no dia 17; Rio de Janeiro no dia 18 no Windsor Guanabara e finalizando as apresentações em São Paulo no dia 21 durante o grande evento de cultura pop, World Pop Festival.

O grupo promete eventos especiais de interação como meet&greet e hihug (momento onde os fãs abraçam os integrantes e tiram fotos) para apenas 100 pessoas, sessão de autógrafos para exclusivos 250 fãs e fanmeeting, onde os meninos apresentarão seus maiores sucessos e chamarão fãs para brincar com eles no palco.

Os preços variam entre R$80 para a sessão de fotos e abraços, R$100 para os autógrafos e R$65 para o fanmeeting. Para uma experiência completa, os fãs podem ter o “Blackpass”, um ingresso que inclui os três eventos pelo valor de R$230.

BLACK6IX é um boy group sul-coreano formado pela empresa Black Hole Entertainment e possui 6 integrantes: TaeYoung, The King, Yey, JongWoon, YongSeok and Ziki. A estreia aconteceu em 6 de abril de 2017 com o lançamento de seu primeiro single “Please”. Segundo a agência, o nome BLACK6IX significa “seis membros que possuem um potencial infinito”. Mesmo novo na cena do k-pop, o grupo conquistou os brasileiros adeptos da cultura coreana devido suas músicas de batida viciante e carisma no palco.

A realização e produção da primeira tour do BLACK6IX é por conta da HDM Produções em parceria com a Far Music Entertainment, responsáveis pela vinda de outros artistas coreanos como o rapper Basick, o duo Obroject e também as turnês dos grupos Stellar, B.I.G em 2016 e VAV em 2017.

Confira serviço completo:

Rio Branco | Fansign, Meet&Greet e Fanmeeting

Data: 11/07/2018 (quarta-feira)

Local: Estrada Dia Martins, 894 – Jardim Primavera

Ingressos: https://www.sympla.com.br/black6ix-em-rio-branco__306263

Horários: Meet&Greet + Hihug – 18h; Fansign – 19h; Fanmeting – 20h30

Classificação: Meet&Greet e Fansign: Livre; Fanmeeting: 12 anos

Valores: Meet&Greet + Hihug – R$80,00

Fansign – R$100,00

Fanmeeting – R$65,00

BlackPass – R$230,00

Manaus | Fansign, Meet&Greet e Fanmeeting

Data: 12/07/2018 (quinta-feira)

Local: Rua Belo Horizonte, 240 – Adrianópolis

Ingressos: https://www.sympla.com.br/black6ix-em-manaus__306168

Horários: Meet&Greet + Hihug – 18h; Fansign – 19h; Fanmeting – 20h30

Classificação: Meet&Greet e Fansign: Livre; Fanmeeting: 12 anos

Valores: Meet&Greet + Hihug – R$80,00

Fansign – R$100,00

Fanmeeting – R$65,00

BlackPass – R$230,00

Goiânia | Fansign, Meet&Greet e Fanmeeting

Data: 14/07/2018 (sábado)

Local: Rua Quatro, 492 – Setor Industrial

Ingressos: https://www.sympla.com.br/black6ix-em-goiania__306162

Horários: Meet&Greet + Hihug – 16h; Fansign – 17h; Fanmeting – 18h30

Classificação: Meet&Greet e Fansign: Livre; Fanmeeting: 12 anos

Valores: Meet&Greet + Hihug – R$80,00

Fansign – R$100,00

Fanmeeting – R$65,00

BlackPass – R$230,00

Porto Alegre | Fansign, Meet&Greet e Fanmeeting

Data: 17/07/2018 (terça-feira)

Local: Rua Dom Pedro II, 861 – São João

Ingressos: https://www.sympla.com.br/black6ix-em-porto-alegre__306180

Horários: Meet&Greet + Hihug – 18h; Fansign – 19h; Fanmeting – 20h30

Classificação: Meet&Greet e Fansign: Livre; Fanmeeting: 12 anos

Valores: Meet&Greet + Hihug – R$80,00

Fansign – R$100,00

Fanmeeting – R$65,00

BlackPass – R$230,00

Rio de Janeiro | Fansign, Meet&Greet e Fanmeeting

Data: 18/07/2018 (quarta-feira)

Local: Avenida Presidente Vargas, 392 – Centro

Ingressos: https://www.sympla.com.br/black6ix-no-rio-de-janeiro__307076

Horários: Meet&Greet + Hihug – 18h; Fansign – 19h; Fanmeting – 20h30

Classificação: Meet&Greet e Fansign: Livre; Fanmeeting: 12 anos

Valores: Meet&Greet + Hihug – R$80,00

Fansign – R$100,00

Fanmeeting – R$65,00

BlackPass – R$230,00

São Paulo | Meet&Greet, Hotzone, Fansign e Showcase com Black6ix

Data: 21/07/2018 (sábado)

Local: World Pop Festival – Mart Center – Rua Chico Pontes,1500 – Vila Guilherme

Ingressos disponíveis: www.clubedoingresso.com/wpf (crianças de até 10 anos terão gratuidade na entrada.)