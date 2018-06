Mais de 160 mil vagas em concursos públicos estão previstas para 2018

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está recebendo, nesta semana, a visita de uma consultora especializada do Prêmio Innovare com o objetivo de averiguar e coletar informações a respeito das práticas inscritas nessa premiação nacional.

No total, 11 iniciativas do MPAC estão inscritas: Galera do Bem, MP na Comunidade, Cidades Saneadas, Núcleo de Apoio ao Atendimento Psicossocial (Natera), Centro de Atendimento à Vítima (CAV), Comunicado de Atividade Atípica (Coaat), Grupo Especial de Apoio e Atuação para Prevenção e Resposta a Situações de Emergência ou Estado de Calamidade Devido à Ocorrência de Desastres (GPRD), Narco: Combate ao crime organizado e às rebeliões em presídios no Acre, Mutirão de inquérito policiais, Falar para empoderar as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e Acolhimento institucional para mulher vítima de violência doméstica e familiar.

A advogada Vivian Andrade e Silva, natural de Rio Branco, está conhecendo as práticas do MPAC in loco através de entrevistas com os responsáveis pelas iniciativas, acompanhamento da rotina do trabalho concorrente, bem como a observação de pontos como eficiência, qualidade, exportabilidade (capacidade de reprodução em outros lugares), satisfação do usuário, alcance social e desburocratização.

“A visita dos consultores tem a finalidade de verificar in loco se a prática está em andamento. Os consultores têm a atribuição de verificar se a prática está se desenvolvendo conforme o narrado na inscrição, e para isso a visita é necessária. Devo mencionar também a preocupação do Instituto Innovare em nomear consultores que residem nos locais em que as práticas são inscritas ou, se isso não for possível, que o consultor resida na região, por estar este mais familiarizado com a localidade visitada”, destacou Vivian.

Depois da visitação, as práticas serão reunidas para apreciação pela Comissão Julgadora, composta por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), desembargadores, promotores, juízes, defensores, advogados e outros profissionais. Os premiados serão conhecidos em dezembro, durante cerimônia no STF.

Prêmio Inovare

Criado em 2004, o Innovare tem o objetivo de estimular e disseminar práticas que colaboram para aprimorar a Justiça brasileira. A premiação é mantida pelo Instituto Innovare, uma associação sem fins lucrativos, em parceria com várias entidades públicas, de classe e empresariais. A edição desse ao dará destaque a iniciativas de prevenção e combate à corrupção ou que busquem dar mais transparência ao poder público.

Agência de Notícias do MPAC