De volta a Cruzeiro, Marcus Viana promove debate para elaboração de plano de governo e visita bairros

O pré-candidato a governador do Acre, Marcus Alexandre (PT) voltou a Cruzeiro do Sul para lançar na noite desta segunda-feira, 17, as oficinas temáticas de construção do Plano de Governo da Frente Popular na Regional Juruá que abrange Mâncio Lima e Rodrigues Alves. A reunião contou com a presença de lideranças políticas, comunitárias e religiosas, além de representantes do setor empresarial, movimento de mulheres e juventude.

As oficinas regionais de construção do Plano de Governo abordam temas como economia, desenvolvimento, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, produção, segurança, e tem o objetivo de identificar necessidades locais e coletar sugestões para compor o Plano de Governo do petista.

“O tema do nosso plano é União e Inovação e para nós tem sido muito importante todas as contribuições recebidas, todas as sugestões e opiniões. O Plano de Governo é mais do que um documento para compor o registro da candidatura, é uma importante ferramenta de gestão e um compromisso com a população do que a gente vai se propor a fazer pelo Acre. Um candidato precisa ter bons projetos, uma boa equipe e vontade de trabalhar. E é por isso que a gente está indo nos municípios ouvir as pessoas, coletar sugestões que se adequem a cada realidade e opiniões de como podemos melhorar, não vamos levar fórmula pronta”, disse Marcus Alexandre Viana.