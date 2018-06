Candidato de Michel Temer, Meirelles chega ao Acre nesta quinta-feira

Ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Temer, o pré-candidato ã Presidência da República Henrique Meirelles (MDB) desembarca nesta quinta-feira (21) em Rio Branco.

Ele cumpre agenda ao lado das principais lideranças da oposição no Acre. Apontado como o “candidato do mercado”, Meirelles apareceu com 1% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha.

Meirelles também é o candidato oficial do presidente Michel Temer (MDB), cujo governo é reprovado por mais de 80% dos brasileiros.

No Acre, o emedebista cumpre agenda de quatro horas, toda ela cumprida na sede do partido, na avenidas Antônio da Rocha Viana.