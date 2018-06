STF absolve senadora Gleisi Hoffmann e ex-ministro Paulo Bernardo da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro

Na manhã de terça-feira (19), a Prefeita Fernanda Hassem participou no Hemonúcleo Regional de Brasiléia de uma atividade em alusão ao Dia Mundial dos Doadores de Sangue, celebrado na quinta-feira(14). A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para sensibilizar as pessoas e lembrar a sociedade da importância de ser um doador, gesto esse que pode salvar vidas.

A atividade em homenagem aos doadores contou com a presença de representantes do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, equipe municipal além de doadores voluntários. A equipe do Hemonúcleo que tem como gerente, Jailene Holanda, conta com profissionais qualificados que atendem à demanda de toda regional do Alto Acre.

“Quero agradecer a todos os doadores de sangue que estão comparecendo ao Hemonúcleo de Brasileia e convidar aqueles que nunca doaram, mas que tem o interesse em doar, vim conhecer o nosso núcleo para nos ajudar a suprir as demandas que a nossa região do Alto Acre tem. Sem doador não a vida, 1 bolsa de sangue pode salvar até 4 pessoas”, informou Jailene Holanda, gerente do Hemonúcleo.

As doações conseguidas no Hemonúcleo de Brasileia são de grande importância, mas não são suficientes para atender a demanda.

Para o doador Raicard Lopes, o projeto visa não só mostrar a importância da doação de sangue em Brasileia, mas também é uma demonstração de fé e amor ao próximo. “Realizar a doação é importante, hoje muitos de nós não estamos precisando mas futuramente qualquer um pode chegar a precisar, não podemos pensar apenas na gente temos que pensar naqueles que estão hospitalizados, internados dependendo apenas de uma ação nossa”, relatou Lopes.

Ao se tornar um doador de sangue, além de fazer todos os exames de forma gratuita, a pessoa recebe uma carteira de identificação, que o beneficia com direito a meia entrada no cinema e isenção em concursos públicos no estado.

A prefeita Fernanda Hassem falou do papel do cidadão em poder ajudar o próximo: “Nós precisamos dar bons exemplos, não vamos deixar para se preocupar com o próximo, em querer doar, quando for um de nós ou dos nossos familiares que estejam precisando. Ser cidadão é ajudar o próximo, desde os pequenos gestos ao grandes, muitas vezes o nosso núcleo de Brasileia manda bolsas de sangue para o Hemocentro em Rio Branco, quando demais municípios estão precisando de sangue, então venha até o Hemonúcleo de Brasileia e faça sua doação”, finalizou Fernanda Hassem.