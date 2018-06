Funcionário da Eletrobras Acre morre eletrocutado durante o serviço

Sob protestos dos deputados do bloco de oposição, o governador do Acre, Sebastião Viana, do PT, aprovou na manhã desta terça-feira (19), um Projeto de Lei que permite a administração petista fazer a doação de 14 mil ações da empresa Dom Porquito para duas cooperativas instaladas na região do Alto Acre. Os parlamentares de oposição afirmam que o projeto é uma forma de o chefe do executivo arrebanhar votos dos cooperados em ano eleitoral.

O projeto aprovado por 13 votos favoráveis da base de governo autoriza o Poder Executivo a realizar a doação de ações que estariam em poder da Agência de Negócios do Estado do Acre (ANAC), para a Central de Cooperativas de Alimentos do Acre (AMAZON) e para a Cooperativa de Produtores de Suínos do Alto Acre (COOPERSUÍNOS). A oposição afirma que a matéria estaria favorecendo os deputados Lourival Marques e Leila Galvão, ambos do PT.

Segundo informações do PL, o Estado fará a doação de 5 mil ações para a Amazon e 9 mil para a Coopersuínos. O oposicionista Gerlen Diniz diz que “infelizmente o governo tenciona a aprovar um projeto com caráter unicamente eleitoreiro. Doa ações em busca de votos. Doando milhões de reais dos acreanos para um grupo reduzido de pessoas. Até o final do ano vai praticar atos piores do que abrir mão de algo que não lhe pertence em busca de garantir votos”.

Leila Galvão afirma que Gerlen estaria equivocado. “Eu gostaria de dizer que não é meia dúzia que esse projeto vai beneficiar. Essa Casa teve todas as condições para conversar com produtores, fomos aquela região, conversamos com empresários, comerciantes. Desde o ano passado que essa matéria fica bolando pra cima e pra baixo. Isso vai mexer com a vida dos produtores da região e liberdade para deliberar e discutir o que é melhor para cadeia produtiva”.

Para Jairo Carvalho, o governo petista não teria prioridades e estaria colocando um projeto que traz apenas benefícios políticos para o PT em detrimento de investimentos nas áreas de saúde e segurança. “O governo do PT precisa ter é prioridades. Essa não prioridade no momento. Prioridade é saúde aonde uma criança toma soro deitada em uma cadeira. Faltam de leitos e medicamentos para pacientes sem contar os graves problemas na segurança”, destaca.

O petista Lourival Marques, um dos supostos beneficiados pelo PL, fez questionamentos aos oposicionistas. “Uma pergunta e uma dúvida, a economia de um Estado não é importante? Como podem pensar no crescimento se não for através da economia? O que o governo está fazendo é uma doação para que os produtores possam acessar o crédito, colocar dinheiro nas mãos dos produtores. O projeto criado em 2011, já previa a doação”, afirma o líder do PT.

O oposicionista Nelson Sales (Progressistas) afirma que “é a hora da xepa. Vamos liquidar o que tiver de ativos do Estado, vamos nos desfazer de 14 mil ações representam 400 mil para cada cooperado. Por que esses recursos não podem ser devolvidos ao Estado? O Estado já deu as condições de iniciar. Enquanto no hospital de Juruá que estão comento salsicha não recebe nenhum franguinho e nenhum porquinho de lá”, justifica o voto contrário o oposicionista.

O líder do governo, Daniel Zen (PT) afirma que o PL foi objeto de debate e visita de campo. Visitamos os cooperados e a indústria. Não se está falando de dinheiro, mas de ações de uma empresa. O investimento foi integralizado ao projeto em forma de ações. Não é dinheiro novo, não são reais, ele está doando ações para cooperativa que vai utilizar o ativo. É claro que ele vale o correspondente em real. São ativos imobiliários para captação de crédito”.