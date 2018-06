Exposição “5 Décadas da Justiça Acreana” continua no Palácio da Justiça até 20 de julho

Processos judiciais manuscritos, autos transportados de barco de uma comarca a outra são algumas das práticas que fizeram parte do início da implantação do Poder Judiciário no Estado do Acre. Estas e outras histórias estão registradas na exposição itinerante “5 Décadas da Justiça Acreana”, que ficará aberta ao público, das 9h às 18h, no Palácio da Justiça, no Centro de Rio Branco, até o dia 20 de julho.

Estão expostos 10 painéis que abordam todo o histórico da instituição, resgatando da fundação até a modernização dos dias atuais com a digitalização de todos os processos no âmbito do Judiciário Estadual. Além disso, os visitantes poderão assistir um documentário com relatos dos pioneiros na consolidação do Poder Judiciário.

A exposição é gratuita e está aberta para toda comunidade rio-branquense que desejar conhecer um pouco mais sobre o Poder Judiciário do Acre, que no último dia 15 de junho completou 55 anos de existência de serviços jurisdicionais prestados.

No local, a atividade é guiada pela servidora Ana Cunha que explica ao visitante os painéis expostos.

“A facilidade tecnológica é uma das grandes mudanças do TJAC desde sua instalação. A comunicação está mais rápida. Usávamos o telex para esse meio de comunicação. E sobre a exposição das 5 décadas, ela visita as comarcas que geraram as outras mais próximas. Convidamos toda a sociedade que tiver oportunidade para essa máquina do tempo”, disse.

Itinerário da Exposição

O projeto que apresenta as ações do Judiciário Acreano na luta pela democracia e defesa dos direitos dos cidadãos, foi realizado por meio de convênio firmado com o Ministério da Cultura, a Fundação de Cultura do Estado do Acre Elias Mansour (FEM) e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

No final de março, a exposição foi aberta no Fórum da Comarca de Xapuri e já percorreu os municípios de Xapuri, Brasiléia, Plácido de Castro e agora está em Rio Branco. Posteriormente, irá a Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.