Com golaço e 2 de Lukaku, Bélgica fura retranca e bate Panamá em estreia

A Bélgica fez valer o favoritismo nesta segunda-feira (18) e estreou na Copa do Mundo com vitória sobre o Panamá no grupo G. Após um primeiro tempo em que atacou muito, mas não conseguiu o gol, o time desencantou no segundo e venceu por 3 a 0, com um golaço de Mertens e outros dois do centroavante Lukaku.

Na primeira etapa, o Panamá conseguiu frustrar os ataques do time europeu com uma estratégia bastante defensiva. Mas depois de Mertens acertar um chute indefensável no início do segundo tempo, a seleção centro-americana foi obrigada a se abrir, e os gols belgas fluíram naturalmente a partir daí.

Com três pontos, a Bélgica volta a campo no próximo sábado (23), contra a Tunísia, às 9h (de Brasília), em Moscou. Já o Panamá busca a recuperação diante da Inglaterra, no domingo (24), também às 9h, em Nizhny Novgorod.