Cadastro para participar de leilão do Detran em Cruzeiro do Sul segue aberto

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) irá leiloar 71 veículos em Cruzeiro do Sul (AC). O evento será realizado no dia 27 deste mês, com inicio às 9 horas, nas dependências do Teatro dos Náuas, situado na Rua Purus, 479, bairro João Alves.

O prazo para cadastro dos interessados em participar do certame é até o dia 26 de junho e está disponível pela internet no site do Leiloeiro Oficial. Também é possível fazer a inscrição presencialmente na 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (1ª Ciretran), localizada na Avenida Copacabana, bairro Floresta, das 8 às 12 e das 14 às 16 horas.

Após o cadastro, os interessados devem realizar a etapa de vistoria, que consiste na inspeção visual dos lotes que serão leiloados. Somente após a realização dessa etapa a inscrição será efetivada.

Todos os veículos – 70 motos e um carro – estão aptos a circulação. O leilão é do tipo maior lance ou oferta. Os lances iniciais variam de R$ 400 a R$ 1.600. Os lotes estarão expostos no Depósito de Veículos Removidos, situado na 1ª Ciretran, dos dias 18 a 22 e de 25 a 26, conforme o horário de funcionamento. O edital completo pode ser acessado no site do DOE, edição de 12 de junho de 2018.