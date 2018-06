Torcida acreana faz sua parte, mas em campo Brasil não sai do empate

Um aluno da escola Joana Ribeiro Amed, em Epitaciolândia, cobriu com sua jaqueta um cão de rua durante o frio desta semana e a imagem comove internautas nas redes sociais.

A foto do aluno aquecendo o cão foi publicada pelo internauta França Guimarães, e repercute. O animal aparece deitado coberto com a capa ao lado da mochila do garoto frazino, que está sentado olhando para seus colegas. Provavelmente ele não sabe que foi fotografado.

“Uma das cenas mais bonitas que eu ja vi em minha vida. O garotinho tirou a blusa pra colocar em um cachorro de rua que estava tremendo de frio.

Fazer o bem sem olhar a quem”, comenta o rapaz que publicou a foto.

A postagem é seguida de inúmeros comentários e reações elogiando o garoto.

“Esses são os gigantes que tem que se levantar no meio da sociedade. Pessoas que tem solidariedade no coração, sem interesse, sem status. A foto foi capturada de surpresa. Epitaciolândia Acre”, diz Paulo Janes.

Acre deve ter registros de temperaturas baixas neste final de semana

A partir desta sexta-feira e, principalmente, no sábado e no domingo, os ventos polares serão intensificados e as temperaturas caem muito mais.

Ao amanhecer de sábado, de domingo, de segunda-feira e de terça-feira, as mínimas deverão oscilar, dependendo da cidade, entre 10 e 14ºC, principalmente no leste e sul do Acre, no sul e oeste de Rondônia e na região do Pantanal de Mato Grosso, inclusive, em Cuiabá, assim como em toda a planície da Bolívia e da região de selva do sudeste do Peru.