Policial condenado por sequestro participou do roubo de armas em Brasiléia

O prazo para fazer o alistamento militar obrigatório já está se encerrando no próximo dia 30 de junho. Devem se alistar todos os brasileiros do sexo masculino que nasceram no ano 2000. As inscrições estão disponíveis no site www.alistamento.eb.mil.br. O alistamento pela internet permite o acompanhamento do registro e suporte para tirar dúvidas mas o jovem pode ser dirigir à OCA Rio Branco, na Rua Quintino Bocaiuva, 299, no centro da Capital.

Quem optar por fazer o processo pessoalmente deve procurar a Junta de Serviço Militar da capital, na avenida Getúlio Vargas, 2061, no bairro do Bosque. Pelo site, conforme o Exército, basta seguir as orientações que aparecerão na tela do computador, tablets e aparelhos celulares. Após cumprir essa etapa, os inscritos poderão acompanhar o processo seletivo também pelo site, podendo ser encaminhados à seleção geral ou serem dispensados.

Quem serviu às Forças Armadas nos últimos cinco anos deve atualizar seus dados no Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR). Realizado anualmente, o EXAR objetiva praticar o mecanismo de convocação e avaliar a eficiência do sistema de mobilização, além de cultivar o espírito cívico dos integrantes da reserva. A atualização dos dados cadastrais pode ser feita presencialmente ou pela internet no portal www.exarnet.eb.mil.br. Caso perca o prazo, poderá fazer o EXAR em qualquer quartel ou Junta de Serviço Militar, mas terá de pagar multa pelo atraso.

O alistamento militar é obrigatório. O jovem que não o fizer estará sujeito ao pagamento de multa, além de ficar impedido de tirar passaporte, entrar no serviço público, obter carteira profissional e ser matriculado em qualquer estabelecimento de ensino – e de até mesmo de receber prêmio das loterias federais se não estiver em dia com o serviço militar.

SAIBA MAIS SOBRE O ALISTAMENTO MILITAR

1. O Alistamento Militar é a inscrição ou cadastramento do cidadão do sexo masculino nas Forças Armadas. Cada jovem pode se alistar somente uma vez. Após o alistamento ocorre a seleção, onde o jovem poderá ser incorporado ou não em uma organização militar para cumprimento da obrigação;

2. O Serviço Militar tem duração de 12 meses. Esse período pode ser ampliado ou reduzido;

3. No ato do Alistamento, o cidadão recebe o CAM – Certificado de Alistamento Militar onde será registrado o cumprimento das obrigações militares. Terminada a Seleção, o CAM será substituído por um documento militar definitivo (Certificado de Isenção, ou Certificado de Dispensa de Incorporação ou Certificado de Reservista);

4. O Alistamento fora do prazo é uma alternativa oferecida àqueles que não se alistaram no prazo que a lei estabelece. Os cidadãos nessa situação terão que pagar multa para se regularizar com o serviço militar. Os que se alistarem fora do prazo serão encaminhados à seleção do ano seguinte.

5. O jovem que se alistar fora do prazo (de 1º de julho a 31 de dezembro) estará sujeito às seguintes situações: dos 18 aos 27 anos: pode se alistar após pagar a multa e será encaminhado para a Seleção do ano seguinte. Nessa faixa-etária poderá ser incorporado ou não em Organização Militar; dos 28 aos 45 anos, ou até 31 de dezembro do ano que for completar os 45: ainda está obrigado a se alistar. Para se regularizar, deverá pagar a multa e fazer o Alistamento, porém será automaticamente DISPENSADO do Serviço Militar. Receberá o Certificado de Dispensa de Incorporação. Os dispensados do Serviço Militar prestarão juramento à Bandeira em solenidade oficial de praxe, organizada pela Junta Militar.