Internautas acreanos se dividem sobre placar entre Brasil e Suíça neste domingo

Adversária do Brasil na terceira rodada do grupo E da Copa do Mundo, a Sérvia estreou no Mundial vencendo a Costa Rica por 1 a 0 com golaço de falta de Kolarov, na segunda etapa de um jogo equilibrado na Arena Samara.

O gol saiu aos 11 do segundo tempo, em falta cobrada no bico esquerdo da área costarriquenha. O goleiro do Real Madrid, Kaylor Navas, fez grandes defesas, evitando uma derrota maior da Costa Rica, mas não conseguiu parar a cobrança perfeita do lateral da Roma. No fim da partida, o árbitro senegalês Malang Diedhiou consultou o árbitro de vídeo para uma suposta agressão do jogador Prijovic, que foi desconsiderada. O jogador sérvio recebeu apenas cartão amarelo no lance.

A Costa Rica é a próxima adversária do Brasil, dia 22, às 9 horas (de Brasília), em São Petersburgo. A Sérvia volta a campo no mesmo dia, às 15 horas (de Brasília), em Kaliningrado, contra a Suíça.