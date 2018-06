Com praça lotada, torcedores vibram com começo de jogo do Brasil, no Via Verde Shopping

Os moradores da rua Antônio Carlos, no bairro Edson Cadaxo, não pensaram duas vezes na hora de fechar a rua em que vivem para torcer pela vitória do Brasil sobre a Suíça. Mesmo que o clima e as vibrações tenham sido para isso, não vingou o jogo e a partida terminou com empate de 1 a 1.

Ana Valéria, de 23 anos, que assistiu o jogo com a família, disse que faria isso em plena rua pela primeira vez, e que pretende repetir a dosa nos próximos jogos. “Eu vim aqui pra minha tia, e se todos os jogos forem assim, animados, eu vou vir. É uma oportunidade de torcer pela nossa seleção”, diz.

Com gol de Philippe Coutinho aos 19 minutos do primeiro tempo, a impressão era de que a partida, mesmo difícil, terminaria com a vitória para o Brasil. Essa opinião é do Bruno Alencar, que assistia ao jogo com amigos, e não tirava os olhos da tevê nem para uma foto. “É triste ver um empate no primeiro jogo, já era para terem vencido. Dá um desanimo até”, pontua.

Sobre o jogo, Coutinho não deixou por menos na coletiva de imprensa pós-jogo: “Jogo de Copa, todas as equipes são qualificadas. Foi difícil, mas acho que jogamos bem. Tivemos coisas positivas. Claro que queríamos ganhar, mas são três jogos e temos que pensar no próximo. Fiquei feliz pelo gol, mas o importante era vencer”.

Torcida como nos velhos tempos

Reunidos com as famílias em casa ou no shopping, ou com os amigos nos bares de Rio Branco, os torcedores procuraram demonstrar a reconquista da confiança em sua seleção, após o fiasco de quatro anos atrás em casa.

O jogo deste domingo foi uma oportunidade para os acreanos voltarem aos velhos tempos de colocar a TV na calçada, reunir os vizinhos e torcer pelo Brasil. Com a atual crise de violência, encontros públicos como esses são cada vez mais raros.