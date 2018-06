Bandidos invadem quartel da Polícia Boliviana e levam fuzis e pistolas

O fato aconteceu na madrugada deste domingo (17), na Estrada da Dias Martins, proximidades AABB, em Rio Branco. O condutor do veículo, de nome não divulgado, colidiu contra uma viatura do Batalhão e ficou ferido, bem como um policial do bloqueio.

De acordo com o Tenente Coronel Bino, comandante do Batalhão de Trânsito, ele foi autuado por lesão corporal e direção perigosa. Estava habilitado, com a documentação do veículo em dia e não estava dirigindo alcoolizado. Aparentemente sem motivos para furar o bloqueio.

Com o impacto da colisão, um policial que estava no veículo da Álcool Zero teve uma lesão grave no rosto e tanto ele como o condutor foram conduzidos ao Pronto Socorro para atendimento. Após isso o homem foi entregue na Delegacia para os procedimentos cabíveis.