Pelé ainda pode aparecer na Copa, mas saúde não é única questão para viagem

Segundo a Sports 10, empresa que trabalha a marca de Pelé, o ex-jogador avalia se viajará à Rússia para participar das solenidades envolvendo a final da Copa do Mundo, em 15 de julho. A Fifa esperava contar com a presença do brasileiro na abertura do torneio, na última quinta, mas confirmou na véspera sua ausência. Aos 77 anos, Pelé sofre com dores no quadril e faz fisioterapia no Brasil. Só que, segundo a Sports 10 explicou à De Primeira, não é só a saúde que definirá se o tricampeão mundial irá à Rússia.

A empresa diz que outros compromissos e a consequente compatibilidade com a agenda dele também determinarão sua participação. Há conversas neste momento analisando a situação. A Sports 10 não respondeu à De Primeira se a participação de Pelé depende também de um acordo comercial com a Fifa. Da mesma forma, detalhes sobre o tratamento que ele tem feito não foram informados. Pelé participou de todos os Mundiais desde 1958: até 1970 como jogador e, depois, como convidado da Fifa ou comentarista. (Por Danilo Lavieri, Dassler Marques, João Henrique Marques, Pedro Ivo Almeida e Ricardo Perrone)

Com direito à presença de muitos familiares de jogadores, o que já virou tradição na concentração brasileira em Sochi, o jantar da seleção brasileira na última quinta (14) teve um cardápio típico do país pentacampeão: com feijão russo, o chef Jaime Maciel preparou uma quantidade grande de feijoada e agradou o grupo.