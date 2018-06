Funcionário torcedor: saiba como se comportar se for assistir os jogos da Copa do Mundo no ambiente de trabalho

O jogo de estreia do Brasil é este domingo, mas a partida seguinte é em plena sexta-feira, véspera de São João. Muitos trabalhadores estão na torcida para que o expediente seja suspenso para poder conferir cada lance. A Jornalista Alana Almeida também está super empolgada para os jogos da Copa do Mundo. A mesa de trabalho já está enfeitada e foi a mesma que cuidou de cada detalhe em verde e amarelo. Por ser a mais animada da turma, ela foi escalada pelo chefe para decorar a sala toda. E, como o expediente de sexta não vai ser suspenso, ela e os colegas já solicitaram uma televisão para acompanhar a partida.

Embora goste de estar com a família nestes momentos, Alana confessa que está animada para assistir o segundo jogo do Brasil com os colegas de trabalho. “A turma aqui já está bem animada com o jogo. Como não recebemos liberação do chefe para assistirmos os jogos de casa, afinal não fomos convocados pelo Titi, vamos assistir daqui do trabalho mesmo” comenta com bom humor.

A empolgação pode ser um problema já que nestes momentos é comum que as pessoas se deixem dominar pela emoção de torcedor. Alana já sabe que vai ter que tentar se comportar como o ambiente pede. “Não sou muito de filtrar palavras, principalmente nestas ocasiões onde a emoção está a flor da pele, mas vou me podar sim. Afinal, estou em meu ambiente de trabalho”, pontua.

Funcionários estão sendo observado o tempo todo

Vale lembrar ao funcionário torcedor que, a todo momento, todos estão sendo observados. É preciso respeitar o ambiente de trabalho. Profissionais de Recursos Humanos recomendam consultar as regras da empresa onde você trabalha antes de começar a enfeitar mesas e aparecer para trabalhar com a camisa do Brasil. Nas empresas que usam fardas, por exemplo, não é bom o funcionário infringir essa regra. O profissional deve prestar atenção ao seu comportamento durante as partidas para não comprometer seu emprego e nem a sua carreira.

Trabalho e Diversão

Existem também algumas empresas que permitem que o funcionário folgue, ou pelo menos, não precise estar no momento do jogo no local de trabalho. Porém, é bom não abusar. Se não for folgar, nada de consumir bebidas alcoólicas e depois ir trabalhar e ainda chegar bem atrasado. E, se a empresa conceder a folga, observe se existe um banco de horas para isso e deixe tudo alinhado. Afinal, a última coisa que você quer é não ganhar esse jogo, seja na Copa do Mundo ou no seu trabalho, é preciso emplacar os dois gols. Deixe seu trabalho em dia, mostre comprometimento. Afinal, como bem disse Alana, você não foi convocado pelo Técnico da Seleção Brasileira. O bom senso nessas horas é sempre fundamental.