Em alta nas redes sociais, Canarinho Pistola, ganha emoji no Twitter

No jantar da seleção brasileira na concentração, em Sochi, na Rússia, convidados estão liberados. Familiares e amigos dos jogadores vão chegando e nada dos “parças”. Por escolha própria, Neymar iniciou a preparação da Copa do Mundo longe dos grandes amigos e vai contar com eles somente nos dias de jogos. Até lá, está “isolado” apenas com a seleção, situação muito rara em sua carreira.

A programação foi alterada recentemente. A mudança dos planos passa pelo equilíbrio emocional e a confiança demonstrados por Neymar até Viena, após o amistoso contra a Áustria, no domingo passado, quando um novo cronograma de acompanhamento ao jogador foi traçado.

Depois de meses de insegurança por conta da lesão que o tirou dos gramados durante todo o fim da temporada europeia, Neymar disse aos amigos estar tranquilo e com a intenção de “se fechar” com o elenco da seleção brasileira no início da preparação para a Copa do Mundo. O nível de confiança, após os gols em amistosos e ter jogado sem dor, pesou na avaliação.

Essa era a preferência do pai, Neymar da Silva Santos, que também optou pelo afastamento e escolheu Moscou como a base para a família e os parças. Além do pedido de Neymar, a capital ainda ajuda na questão de logística, por ser mais próxima de quase todas as sedes da Copa.

Os convidados de Neymar tinham reservas para segunda-feira no hotel da CBF destinado aos familiares e amigos dos jogadores, que fica próximo ao hotel de luxo do elenco. As vagas seguem abertas e sem previsão de ocupação. Até o dia 4 de julho, data que o Brasil deixa Sochi caso avance na Copa do Mundo, a família do camisa 10 e os “parças” não têm visita prevista.

No roteiro do pai de Neymar, a chegada a Moscou aconteceu no início da semana. De lá, viaja a Rostov para acompanhar a estreia do Brasil, contra a Suíça, domingo. A mãe, Nadine, chegou na cidade palco da estreia na tarde de sexta-feira. A irmã, Rafaella, programou a chegada a partir do segundo jogo, contra a Costa Rica, dia 22 de junho. A namorada, Bruna Marquezine, também garantiu presença na partida contra o time caribenho, mas marcou retorno ao Brasil pouco depois.

Para a estreia contra a Suíça, Neymar pediu 12 ingressos à CBF e patrocinadores. O irmão de consideração, Joclécio, e o braço direito, Gil Cebola, já estão em Rostov com outros cinco amigos. O bonde de Neymar será maior a partir das oitavas de final. Com a programação de classificação do Brasil, o jogador já tem mais de 20 convidados, muitos vindos de Santos.

Na concentração da seleção brasileira, o clima também é de empolgação com a confiança demonstrada por Neymar. O isolamento dos “parças” é contraposto com um bom relacionamento com o elenco. No jantar dos convidados, na noite de quinta-feira, Neymar se reuniu com os familiares do zagueiro Marquinhos.

O cenário é bem distinto do dia a dia normal de Neymar. Desde sua ida à Europa, o camisa 10 do Brasil sempre se caracterizou pelo séquito de amigos que o acompanhou, tanto em Barcelona como em Paris. Na capital francesa, por exemplo, os “parças” chegaram a ir ao gramado do Parque dos Príncipes na apresentação do jogador, o que chamou atenção da imprensa internacional.

Mesmo na seleção, Neymar raras vezes esteve tão “isolado” do mundo exterior. Nas viagens do Brasil pelo mundo, é comum que Neymar pai e um grupo próximo de amigos acompanhe o atacante de perto. Álvaro Costa, executivo da Nike que faz a ponte entre o jogador e a empresa, é outro que sempre orbita em torno do jogador. Na última Copa do Mundo, por exemplo, a presença dos familiares na Granja Comary foi constante e o jogador chegou a ser visitado pela namorada Bruna Marquezine durante o período de preparação.

A exceção neste cenário foi Dunga, que sempre defendeu concentrações rígidas para que o foco se mantenha na seleção. Sob o comando do capitão do tetra, os parças e a família de Neymar tiveram menos proximidade com o jogador – ainda assim, a turma estava sempre na mesma cidade. Tite, ao contrário, estimula que os jogadores tenham seus entes queridos por perto por entender que isso ajuda na preparação para a Copa do Mundo. Só que o camisa 10, pelo menos por enquanto, preferiu se manter só com a seleção.