SiSU: prazo para inscrição termina hoje; veja o cronograma

Estudantes que ainda não se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2018, para começar a faculdade no segundo semestre, precisam correr: o prazo será encerrado às 23h59 de hoje (15). Até às 19h desta quinta-feira (14), eram 404.856 candidatos inscritos, que realizaram 775.642 inscrições, considerando que cada um tem direito a até duas opções de curso por ordem de preferência. O resultado SiSU será divulgado na segunda-feira (18).

Também segundo o cronograma, as matrículas acontecem entre 22 e 28 de junho, nos dias, horários e locais determinados pela própria instituição de ensino, em edital próprio. O prazo para manifestação de interesse na lista de espera SiSU também começa no dia 22, mas será encerrado em 27 de junho e deve ser feito no site oficial do processo seletivo.

As 57.271 vagas são ofertadas por 68 instituições (confira abaixo) – entre faculdade, universidades, institutos federais, centros universitários e centros de educação tecnológica. De olho na vaga, a estudante de 18 anos Yasmin Souza acompanha o processo de perto para se candidatar à vaga de Direito em uma das IES participantes. “Até os seus 15 anos queria ser advogada. Daí, pesquisei e me interessei pela atuação do Ministério Público. Mas recentemente, estudando para o vestibular, vi que tinha mais a ver com o magistério”, pontua ao considerar que ainda tem muito a conhecer sobre as possibilidades do curso.

Apesar de decidida, a escolha pelo curso não foi tarefa tão fácil já que tinha interesse por duas áreas diferentes. “Antes, cheguei a pensar em cursar medicina. Mas passei a pesquisar muito sobre as duas áreas para esclarecer as minhas dúvidas e, com isso decidi por Direito. Eu me interesso muito pela lei”, reflete. Para conseguir a aprovação, a estudante faz curso pré-Enem e pré-vestibular, estuda por apostilas complementares, resolve questões de provas anteriores, assiste a videoaulas e ainda sobra tempo para estudar por cursos online.

Inscrição no SiSU 2018.2

Até o fim do segundo dia já haviam sido realizadas mais de 632.786 mil inscrições por 330.142 candidatos aos cursos em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas municipais, estaduais e federais. A inscrição SiSU deve ser feita exclusivamente pela internet por candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, desde que estes não tenham obtido nota da redação igual a zero e nem se inscrito na condição de “treineiro”. Estudantes que farão o Enem 2018 podem conferir o guia completo do Enem criado pelo Educa Mais Brasil, programa de inclusão educacional que oferta bolsa de estudos de até 70% para graduação.

Confira as lista de instituições participantes em alguns estados:

ACRE

No Acre, serão ofertadas 540 vagas por meio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) e da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Cursos ofertados: Agroecologia, Agroindústria, Ciências Biológicas, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Filosofia, Jornalismo, Letras (Espanhol), Logística, Medicina, Nutrição, Saúde Coletiva.

ALAGOAS

Apenas o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Alagoas (IFAL) participará e ofertará 290 vagas distribuídas em três cidades: Maceió, Marechal Deodoro e Palmeira dos Índios. Entre os cursos disponíveis estão: Engenharia Civil (70), Engenharia Elétrica (40), Gestão Ambiental (40), Gestão de Turismo (40), Hotelaria (40), Sistemas de Informação (40) e Design de Interiores (20).

AMAPÁ

A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) será a única instituição a ofertar as 232 vagas, distribuídas nas cidades de Santana e Oiapoque. Entre os cursos ofertados estão: Ciências Biológicas, Enfermagem, Geografia, História, Letras (Português e Francês), Pedagogia, Filosofia, Letras (Português) e Pedagogia

BAHIA

Na Bahia, os cursos serão ofertados em 34 cidades. Sete Instituições de Ensino Superior (IES) assinaram o Termo de Adesão do SiSU 2018.2 no estado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

DISTRITO FEDERAL

No Distrito Federal, serão ofertadas 440 vagas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), única participante local. Todas as oportunidades são para Brasília, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Os cursos com maior quantidade de vagas são Gestão Pública e Sistemas para Internet, com 180 e 60 vagas respectivamente. Já as graduações em Agroecologia, Biologia, Eventos, Matemática e Processos Gerenciais dispõem de 40 vagas cada.

GOIÁS

Apenas o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), única participante local. Serão ofertadas 72 vagas em três cidades: Formosa, Goiânia, Itumbiara, Luziânia e Uruaçu.

Os cursos disponíveis são Ciências Sociais, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica, História, Letras (Língua Portuguesa), Matemática, Música, Engenharia Elétrica, Química e Pedagogia. Todos os cursos disponibilizaram seis vagas, exceto Química, que por ser ofertado em todos os campi oferta 18 vagas.

MATO GROSSO DO SUL

Interessados em cursar o ensino superior no estado podem se inscrever nos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS), única entidade local a ofertar vagas. Nesta edição, o IFMS vai ofertar 120 vagas distribuídas em três cidades: Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. Os cursos disponíveis são Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão do Agronegócio e Sistemas para Internet, cada um com 40 vagas.

MINAS GERAIS

Em Minas Gerais, 16 instituições de ensino superior ofertam vagas. Confira:

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET/MG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IF SUL DE MINAS), Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

PARAÍBA

No estado, os cursos são ofertados em 18 cidades. Quatro IES assinaram o Termo de Adesão ao SiSU 2018.2: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

São 6.523 vagas ofertadas nesta edição, a maioria disponibilizadas pela UEPB (3.077). Entre os cursos existentes, ofertam a maior quantidade de vagas em campus e IES específicos os cursos de Engenharia Elétrica, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, Administração, entre outros.

PIAUÍ

No Piauí, São ofertadas 2.708 vagas no total, a maior parte por meio da UFPI (2.518). Os cursos estão localizados nas cidades de Bom Jesus, Campo Maior, Floriano, Parnaíba, Picos, Teresina, União e Valença do Piauí. Nesta edição, três instituições assinaram o Termo de Adesão ao SiSU 2018.2: o Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e a Universidade Federal do Piauí (UFPI).

RIO DE JANEIRO

Serão ofertadas 12.569 vagas nesta edição por meio de 8 instituições de ensino. São elas: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), Centro Universitário Estadual Da Zona Oeste (UEZO), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

RIO GRANDE DO NORTE

O estado disponibiliza 1.675 vagas, grande parte ofertada pela UFERSA (1.295). Os cursos são ofertados em oito cidades: Angicos, Caraúbas, Mossoró, Natal Nova Cruz, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante. Duas IES assinaram o Termo de Adesão ao SiSU 2018.2: a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).