Repartições públicas do Acre ficam fechadas nesta sexta-feira, dia 15

A justiça decidiu condenar o jovem Talisson de Souza Teixeira, acusado de ter matado uma o pequeno Thayson Holando, de 1 ano, numa noite de carnaval. O crime ocorreu no bairro Cadeia Velha, e o rapaz era réu confesso no processo, O Júri ocorreu no Fórum Criminal de Rio Branco, nesta quinta-feira, dia 14.

Ao todo, foram ouvidas oito pessoas como testemunhas no julgamento. A mãe da criança não foi encontrada, mas o pai acompanhou a audiência, que durou todo o dia. A criança dormia numa rede dentro do quarto quando foi alvejada pelos disparos.

Os tiros, segundo o pai da criança, seriam direcionados para ele, mas acabou também atingindo a criança. Talison foi condenado por vários crimes, entre os quais porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio contra duas pessoas que estavam no interior da casa e pelo homicídio consumado da criança.

O réu, contudo, foi absolvido do crime de corrupção de menores, já que não ficou comprovado que ele recrutava crianças para o mundo do crime. O episódio foi mais um exemplo de que as guerras entre as facções criminosas estão a cada dia mais acirradas.