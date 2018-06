Para não decretar falência, Prefeitura de Capixaba vai demitir e cortar salários

A prefeita de Rio Banco, Socorro Neri, apresentou na noite desta quinta-feira (14) o cronograma de ações de infraestrutura e metodologia do trabalho previstos para o segundo semestre de 2018 a lideranças comunitárias e vereadores. O encontro foi realizado no auditório da secretaria de Estado de Educação com a presença do secretariado municipal.

As ações incluem a manutenção viária. Com a escassez de recursos do governo Federal e orçamento de R$ 804 milhões, sendo apenas R$ 492 milhões de recursos próprios, e cerca de 2% disso para investir em infraestrutura, a prefeita ressaltou que terão prioridade as ações que beneficiem um maior número possível de pessoas, como a manutenção dos principais corredores de ônibus, vias estruturantes, vias de acesso aos bairros, ramais com maior produção e que tenham unidades de ensino e de saúde.

As ações serão integradas entre as secretarias e desenvolvidas de junho a novembro deste ano, incluindo a operação tapa buracos, limpeza urbana, sinalização e paisagismo.

Para realizar os serviços, a EMURB, que voltou a usinar o asfalto utilizado no recapeamento de ruas, contará com 76 máquinas e outros equipamentos e 143 trabalhadores. A limpeza urbana terá 15 máquinas e 70 servidores. A assistência à área rural ficará com 2 patrulhas mecanizadas e 36 homens. Os serviços de recuperação asfáltica serão realizados sempre no sentido centro bairros. “Temos 1000 Km de ramais e estradas vicinais, a cidade conta com 800 Km de malha viária, sendo 600 pavimentados, o que requer um grande esforço por parte da prefeitura nessa manutenção”, ressalta a prefeita.

De acordo com Socorro Neri, o planejamento garante que a prefeitura possa manter a excelência na gestão, responsabilidade fiscal e qualidade social dos gastos. “ È importante destacar que a Prefeitura tem multiplicidade de funções, que vão além da manutenção de ruas e apesar das dificuldades, as escolas, creches e unidades de saúde funcionam dentro da normalidade. Vamos atuar agora de acordo com o planejamento até novembro. Espero ter com as lideranças comunitárias essa relação de entendimento para que possamos seguir com as intervenções de forma realista”, explicou Neri.

Ozeas Silva, presidente da União das Associações de Moradores de Bairros (UMARB) avalia como positiva e construtiva a atitude da prefeita de mostrar números, previsões, e pedir apoio às lideranças comunitárias, na busca de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. “ O encontro foi além das expectativas e tivemos acesso aos orçamentos, valores de repasses e a previsão para as ações, que vão beneficiar a maioria dos nossos bairros com serviços de infraestrutura”.

Em nome dos demais vereadores, Rodrigo Forneck destacou a necessidade da repactuação da gestão municipal com as lideranças comunitárias e afirmou que “apesar de todas as dificuldades, todos os serviços da prefeitura estão em dia, o que será mantido, graças ao planejamento apresentado agora para todos”, concluiu. Além de Forneck, estavam presentes também os vereadores Juruna, Elzinha Mendonça e Mamed Dankar

O que já foi executado este ano

Este ano, a prefeitura já atuou fortemente na melhoria da infraestrutura da capital. A aplicação de 15 mil toneladas de mantas asfálticas beneficiou 176 barros, 694 ruas e 425 vias. Com relação à limpeza e retirada de lixo e entulho, já foram atendidos 116 bairros e 8 vilas, 129 praças, 4 parques e 1.033 desobstruções de igarapés e córregos e dispositivos de drenagem. Na zona rural, o serviço de melhoramento de ramais, alcançou 170 quilômetros de 19 comunidades rurais.