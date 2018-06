O melhor da copa é a torcida. E os jogadores, claro…

Eu sou aquela pessoa que não entende absolutamente nada das regras do futebol. Mas amo Copa do Mundo. É quando gente como eu torce com o coração pelo time que nunca viu.

Preciso dizer, porém, que o melhor da copa, depois dos jogadores e treinadores gatos – aquele do Marrocos, por exemplo, vale uma viagem a Marrakesh – são os torcedores. Torcedores homens, fique claro. E, neste caso, não é questão de beleza. É de animação mesmo.

Assistir jogo da copa com os amigos é das melhores coisas a fazer. Um bando de homens gritando feito loucos naquela jogada que você não faz a menor noção se foi impedimento ou não, é das cenas que me divertem.

Sério. É legal demais!! Nem eu nos meus piores dias sou tão escandalosa. Eles pulam, gritam, conversam e não perdem o foco da TV. E todo mundo se diverte…

Ganhando ou perdendo, somos brasileiros e não desistimos nunca. Temos fé e acreditamos no Hexa, no menino Neymar e na distribuição de talento (e beleza, no meu caso) dos jogadores dos quatro cantos da terra.

O bom é que a copa só está começando. Teremos um mês de diversão. Depois a vida segue. E daqui quatro anos fazemos tudo de novo!!!

Buenos diassss!!!!

15 de Junho, aniversário do Estado do Acre. 56 anos de história e de lutas. Nossa bandeira expressa muito bem o amor que temos pela nossa terra é nosso povo. Parabéns pra noises!!!

Tacacá

Esse friozinho pede uma bela cuia de tacacá. A cidade tem bons lugares para você saborear um de boa qualidade. Gosto particularmente do tacacá do mercado do Bosque. E lá ainda tem uma rabada mais do que digna! Fica a dica.

Chocolate quente

Outra boa opção é uma boa caneca de chocolate quente. Essa nem precisa sair de casa. Aquela clássica caneca de Nescau ou Toddy também tem seu valor. E para quem tem coragem de sair, as casas de doces estão aí cheias de novidades. Que tal??

Além de linda, Ruth Queiroz canta como poucas pessoas que conheço. Ela é uma das cantoras do projeto “Nations” que vai fazer diferença na cidade

João e Maria

Falando em casa de doces, fui conhecer esses dia a João e Maria na Estação Experimental. O lugar é de muito bom gosto e tem uma torta de banana que é simplesmente divina. Vale cada centavos da gasolina que você gasta para chegar lá.

Friends

E em um feriado cheio de jogos na TV e friozinho que deixa tudo muito mais agradável, reunir os amigos para uma comidinha, um bom vinho e aquele bate papo sem maiores preocupações, faz o dia e à noite ficar muito mais agradável.