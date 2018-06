Nanicos batizam “Chapa das Oportunidades” e definem estratégias para 2018

O Uruguai sofreu, mas ganhou na estreia da Copa do Mundo. Com um gol de José Maria Giménez aos 44 min do segundo tempo, a equipe sul-americana venceu o Egito por 1 a 0, nesta sexta-feira (15), na Arena Ecaterimburgo, em uma partida em que desperdiçou diversas chances. Em tarde pouco inspirada de EdinsonCavani e, principalmente, Luis Suárez, o defensor do Atlético de Madri acerto uma cabeçada para salvar o time comandado por Óscar Tabárez.

Depois de uma primeira etapa na qual sofreu para criar, mesmo com um meio-campo mais leve e rejuvenescido em relação ao que costumeiramente escalava Tabárez, o Uruguai tratou de pressionar o Egito a partir da metade do segundo tempo. Suárez e Cavani pararam no goleiro El-Shenawy, mas a bola parada, forte neste time ‘charrúa’, resolveu novamente.

Em cobrança de Carlos Sánchez, Giménez subiu mais alto que a defesa egípcia e trouxe alívio para os sul-americanos. O Uruguai “fazia a obrigação” e se igualava à Rússia no número de pontos pelo grupo A ao fim da primeira rodada – os donos da casa fizeram 5 a 0 na Arábia Saudita na última quinta-feira, em Moscou.

Assim como nesta rodada de estreia, os próximos dois jogos da chave serão em datas diferentes. Na terça-feira (19), a Rússia encara o Egito, em partida na qual Mohamed Salah, enfim, deve estrear no Mundial. O Uruguai enfrenta, no dia seguinte, a Arábia Saudita, com a possibilidade de se aproximar da vaga nas oitavas de final.

Quem foi bem: El-Shenawy

O goleiro do Egito tinha tudo para sair de Ecaterimburgo como ‘vilão’. Nos momentos de pressão uruguaia, em especial no segundo tempo, o camisa 22 da equipe africana fez duas defesas espetaculares para salvar os egípcios. Suárez e Cavani, atacantes famosos na Europa, pararam nas intervenções de El-Shenawy. O jogador egípcio só não parou a cabeçada de Giménez, perto dos acréscimos.

Sim, o badalado centroavante do Barcelona sai da primeira partida uruguaia como o pior em campo. Suárez se apresentou sem ritmo, errou domínios básicos de bola e ainda perdeu as duas melhores oportunidades do jogo. No primeiro tempo, completamente sozinho dentro da área, arrematou pela rede do lado de fora. Já na etapa final, após lançamento em profundidade, o atacante parou no goleiro El-Shenawy.

Salah apenas assiste ao jogo

Toda a expectativa sobre a escalação de Mohamed Salah terminou por volta de uma hora antes da partida começar em Ecaterimburgo. Ainda em recuperação da lesão no ombro adquirida na decisão da Liga dos Campeões, o astro do Egito iniciou o duelo no banco de reservas, apesar de o técnico Hector Cúper e a federação do país terem confirmado a participação do camisa 10 na véspera da estreia dos africanos no Mundial. E por lá ficou, mesmo com as três substituições feitas pelo treinador durante o jogo.

Uruguai quebra jejum em estreias

O Uruguai quebrou um jejum de seis estreias sem vitórias – a última havia sido em 1970. Antes do triunfo sobre o Egito nesta sexta-feira, a equipe acumulava um retrospecto com três empates (contra Alemanha-86, Espanha-90 e França-10) e três derrotas (diante de Holanda-74, Dinamarca-02 e Costa Rica-14).

Egito congestiona entrada da área e segura Suárez e Cavani

Sem a principal referência (Mohamed Salah), o Egito se apresentou de maneira cautelosa para encarar o Uruguai. O principal objetivo da equipe de Hector Cúper era congestionar a entrada da área para impedir o trabalho de meio-campo celeste, responsável por municiar a dupla Cavani e Suárez. Deu certo até quase o fim do jogo, quando a bola parada uruguaia resolveu a partida para os sul-americanos.

Meio-campo renovado do Uruguai sofre para criar

Óscar Tabárez promoveu mudanças na formação uruguaia para esta Copa do Mundo. Desde o fim das eliminatórias, o ‘maestro’ opta por um meio-campo mais jovem e técnico com Nández (22 anos), Betancur (20), Vecino (26) e De Arrascaeta (24). O início do renovado setor pareceu promissor, mas rapidamente o Egito fechou a entrada da área e dificultou o trabalho de criação. Aí restou a velha tática da ligação direta para Suárez e Cavani, que sofreram com o compactado rival.

Suárez ‘engana’ o estádio

As dificuldades de criação do Uruguai não impediram a Arena Ecaterimburgo de soltar um grito de gol no primeiro tempo, mesmo que por engano. Luis Suárez recebeu a bola dentro da área, dominou livre e chutou pela rede do lado de fora. Quem estava sentado ao lado oposto do lance comemorou e se surpreendeu quando foi marcado tiro de meta.

FICHA TÉCNICA

EGITO 0 x 1 URUGUAI

Local: Arena de Ecaterimburgo, em Ecaterimburgo (Rússia)

Data: 15 de junho de 2018 (sexta-feira)

Horário: 9h (de Brasília)

Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda)

Assistentes: Sander Van Roekel e Erwim Zeinstra (ambos da Holanda)

Cartões Amarelos: Hegazy (Egito)

Gols:

URUGUAI: José Maria Giménez, aos 44min do 2º tempo

EGITO: El-Shenawy; Fathi, Al Gabr, Hegazy e Abdel-Shafy; Elneny e Warda (Sobhy); Said, Trezeguet e Mohsen (Kahraba); Hamed (Morsy).

Técnico: Hector Cúper.

URUGUAI: Muslera; Varela, Giménez, Godin e Cáceres; Nández (Carlos Sánchez), Vecino (Torreira), Betancur e De Arrascaeta (Cristian Rodríguez); Cavani e Suárez.

Técnico: Óscar Tabárez.